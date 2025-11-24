El Gobierno asigna días adicionales a los barcos de Alicante para que haya pescado en Navidad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha habilitado este lunes 7.339 días adicionales de pesca para este año 2025 a la flota de arrastre del Mediterráneo, una media de 13 días más de pesca para cada buque, destinados a completar la disponibilidad de las embarcaciones sujetas a limitación de esfuerzo pesquero. La medida, adoptada tras una negociación con la Comisión Europea, busca garantizar la disponibilidad de pescados y mariscos en la época navideña. El sector alicantino ha mostrado su satisfacción por esta asignación, aunque considera que se ha quedado corta.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el objetivo de esta ampliación de días de pesca es asegurar la actividad de los barcos del Mediterráneo hasta final de año y que puedan faenar en la campaña navideña. Es una época clave en la venta de pescado y de gran importancia económica para los 557 barcos del Mediterráneo, 112 de ellos pertenecientes a la provincia de Alicante.

Desembarque de pescado en el puerto de La Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Con esta medida, después de numerosas conversaciones con la Comisión Europea, el ministerio garantiza que el conjunto de la flota pueda planificar sus mareas hasta el cierre del ejercicio. “Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año”, ha subrayado el ministro.

Compensación

Luis Planas ha remarcado que “la obtención de estos días adicionales ha sido resultado de un intenso trabajo técnico”, que ha requerido un seguimiento preciso de la actividad pesquera y una gestión rigurosa del esfuerzo disponible. Gracias a una interlocución constante con el sector pesquero se ha permitido el máximo aprovechamiento de los mecanismos de compensación negociados por España en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de diciembre de 2024.

Subasta de pescado en la lonja de La Vila Joiosa. / PILAR CORTES

La Comisión Europea recortó el esfuerzo pesquero para 2025 a 27 días de pesca, decisión drástica que a través del Gobierno de España logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca. Con estas medidas se han recuperado unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden estos 13 días. De esta forma, la flota recupera en este 2025 los días que logró para 2024 con la aplicación de las medidas de selectividad negociadas.

“Estamos plenamente comprometidos en la defensa de los intereses del sector para dar continuidad de la actividad en un contexto de recuperación de especies pesqueras”, ha reiterado el ministro.

Por su parte, el secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, ha mostrado su satisfacción por este incremento de días, aunque considera que se ha quedado corto. Según sus palabras, "harían falta al menos 20 días más para poder acabar el año de forma adecuada, dado que hay muchas embarcaciones que los han agotado o que incluso están en negativo".

Con esta nueva asignación, añade Mulet, "tendremos que parar prácticamente hasta una semana antes de la campaña navideña, porque si no no llegamos".