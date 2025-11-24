La importancia de proteger la artesanía y la industria

La Unión Europea ha dado un paso decisivo para reforzar la protección, promoción y competitividad del patrimonio productivo regional con la puesta en marcha del nuevo sistema de Indicaciones Geográficas para productos artesanales e industriales. El foro «Más Europa» servirá de escenario para convocar aespecialistas e instituciones analizarán este cambio normativo en un acto, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en la EUIPO. La jornada, que lleva por título «Europa te abre la puerta: potencia el territorio con las nuevas indicaciones geográficas, artesanales e industriales», contará con una ponencia del director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, y otra de Nathalie Berger, directora de coordinación de competitividad de la Comisión Europea. Tras sus intervenciones, ambos participarán en un diálogo moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, en una sesión presentada por la periodista Victoria Ferrá.

El nuevo marco regulatorio supone un hito para los territorios europeos, ya que reconoce legalmente el vínculo entre ciertos productos y su lugar de origen, extendiendo a la artesanía y la industria una protección que hasta ahora se asociaba principalmente a los alimentos y bebidas. A partir del 1 de diciembre de 2025, la EUIPO abrirá el proceso de solicitud para registrar nombres de productos artesanales e industriales como Indicaciones Geográficas (CIGI), lo que permitirá blindar su autenticidad y tradición en todo el mercado comunitario.

El objetivo es fortalecer a productores, pymes y comunidades locales cuya economía depende de oficios o técnicas históricas. Las CIGI garantizan que el nombre de un producto solo pueda utilizarse cuando su fabricación, calidad o reputación estén realmente vinculadas a su territorio. De esta forma se combate la competencia desleal, se evita la apropiación indebida y se impulsa un consumo más informado y respetuoso con el origen.

Según los primeros estudios de la UE, existen más de 380 productos potencialmente elegibles para este reconocimiento, repartidos por ciudades y regiones con una fuerte identidad productiva. La lista incluye joyería artesanal, vidrio soplado, calzado tradicional, porcelana, textiles, cuchillería o instrumentos musicales. Estas manufacturas no solo tienen valor económico, sino también cultural, ya que representan la historia, el conocimiento técnico y la creatividad de generaciones.

Para la Unión Europea, este sistema contribuye a preservar la diversidad productiva, fomentar el relevo generacional en los oficios, impulsar el turismo cultural y reforzar la cohesión territorial. A partir de ahora, cualquier producto artesanal o industrial que cumpla los requisitos podrá solicitar su registro y beneficiarse de una protección uniforme válida en los 27 Estados miembros, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y reconocimiento internacional.