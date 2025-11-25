Alicante lidera la caída del tráfico de mercancías en los puertos españoles

Mientras bate récords con la llegada de cruceros o la buena marcha de los ferrys de pasajeros y vehículos que lo unen a Argelia, el puerto de Alicante vuelve a sufrir una caída considerable en el tráfico de mercancías en octubre. Un descenso provocado por la incertidumbre generada en el comercio internacional por la política arancelaria de Donald Trump, que en el caso del recinto alicantino se ve agravado por una excesiva dependencia de los graneles sólidos, como el cemento u otros materiales de construcción, que han reducido considerablemente sus intercambios desde la provincia.

El pasado mes de octubre pasaron por los muelles de la capital de la provincia 239.481 toneladas de todo tipo de productos, lo que supone un descenso del 13,3 % sobre el mismo periodo del año pasado. Unas cifras que sitúa el tráfico acumulado de lo que llevamos de ejercicio en 2.348.469 toneladas, un 11,8 % menos, en lo que supone la mayor caída de todos los recintos dependientes de Puertos del Estado, que en su conjunto perdieron un 0,7 % de su tráfico.

Como se apuntaban, el mayor retroceso se produce en el tráfico de graneles sólidos -que registra una caída del 28,8 % hasta octubre, con 1.134.413 toneladas- entre los que destacan materiales como el cemento o el clínker que se utiliza para fabricarlo.

Un retroceso que tiene mucho que ver con los aranceles de Trump, pero también con los cambios de ruta que han realizado algunos distribuidores, lo que ha desviado parte de la mercancía de este tipo que entraba o salía desde Alicante hacia otros puertos.

Más contenedores

Por el contrario, la apuesta por la apertura de nuevas líneas en otras modalidades de transporte marítimo, como los contenedores o el tráfico ro-ro (cuando sube directamente el camión en la bodega del barco) está dando buenos resultados, en línea con el giro que el equipo que dirige Luis Rodríguez quiere dar al puerto alicantino.

Una vista del puerto de Alicante, con la terminal de contenedores en primer término. / ALEX DOMINGUEZ

En el primer caso, el tráfico de contenedores crece un 10,3 % en los diez primeros meses del año, hasta superar el millón de toneladas, con unas 159.000 unidades embarcadas o desembarcadas. En este sentido, cabe recordar que el puerto alicantino ha pasado de contar con una única terminal de este tipo -la que tiene en concesión TMS- a dos, tras la apertura de la que gestiona JSV y que es exclusiva para sus líneas.

Por su parte, el tráfico ro-ro -como el que mantiene el puerto alicantino con Libia- se ha disparado un 131 % en este tiempo, hasta las 67.519 toneladas, de acuerdo con los datos de Puertos del Estado.

Pasajeros

En el caso del tráfico de pasajeros, se consigue un nuevo récord con los cruceros, que suman 233.195 personas transportadas, un 16 % más, en los 91 buques que llegaron en esos meses a Alicante. Una cifra a la que hay que sumar los 163.618 pasajeros regulares, es decir, usuarios de las líneas de ferry que conectan la provincia con varias ciudades argelinas, que se incrementan un 36 %.