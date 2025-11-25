Los carteros alicantinos no quieren repartir en patinete

Los trabajadores de Correos no están nada satisfechos con la iniciativa de la empresa postal para facilitar el reparto mediante la compra de lo que denomina como carros asistidos y que los sindicatos consideran un patinete eléctrico. En concreto, CC OO ha denunciado este martes que, lejos de ayudar la utilización de estos vehículos supone un riesgo laboral añadido para los carteros, ya que la normativa de la mayoría de ciudades obliga a este tipo de transporte a circular por la calzada.

A juicio del sindicato, la iniciativa supone una "irresponsabilidad de los directivos de la empresa, que están precarizando las condiciones laborales y la seguridad, cuando, además, la decisión se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos", según apunta en un comunicado.

Estos nuevos carros están destinados a los trabajadores que se encargan del reparto a pie y la intención era aliviar el peso y facilitar la tarea de esos profesionales. El problema, como apunta el secretario provincial de CC OO en Alicante, Juan Palazón, es que este nuevo equipo de trabajo es "a todos los efectos legales un vehículo de movilidad personal (VMP), que por ley está obligado a circular por la calzada junto con el resto del tráfico rodado, asumiendo un riesgo grave de sufrir accidentes graves, e incluso mortales".

En el caso de Alicante, ya se han recibido dos de estos vehículos, aunque aún no se están utilizando, ante el rechazo de los trabajadores.

Falta de eficacia

Desde el sindicato añaden que ningún otro correo público europeo utiliza este tipo de vehículos en tareas de reparto "por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie", tan solo lo hace el personal de reparto de algunas plataformas de 'riders', el paradigma de la precariedad laboral.

Por ese motivo el sindicato consiguió paralizar la introducción de los patinetes en Correos pretendida por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, y se muestra "sorprendido" de que su actual presidente, Pedro Saura, "contra toda lógica ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa imagen de modernidad".

Algunos de los vehículos que Correos ha empezado a distribuir entre sus centros. / CC OO

Desde CC OO apuntan, además, que Correos dispone de casi 14.000 vehículos de dos y cuatro ruedas, la mayoría ecológicos, que garantizan medidas de seguridad a sus usuarios al estar diseñados para circular por la calzada, mientras el supuesto "carro asistido" híbrido es, en su opinión, más peligroso al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción.

Los últimos datos, que recuerda el sindicato, señalan que los accidentes de patinete en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, y desde 2020 han crecido más de un 400%, superando a los accidentes de ciclomotores.

CC OO ha requerido a la dirección de Correos paralizar la implantación de estos vehículos de movilidad y a abandonar definitivamente la idea, advirtiendo de que, en caso de llegar a producirse una desgracia, denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida.