Consell, Diputación y empresariado guardan silencio ante las diferencias abiertas entre Cámara y Ayuntamiento de Alicante

El silencio es un folio en blanco que nadie quiere romper en la polémica abierta por el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a cuentas de las polémicas obras sin licencia de la sede cameral en el puerto. Los principales responsables políticos de la provincia y del empresariado alicantino han decidido "no hacer declaraciones" al respecto. En unos casos para evitar sumar ruido y tensión a una situación que supone tensar las relaciones entre una institución empresarial y una pública. Otros, por prudencia y otros, por no conocer los pormenores de la escalada de declaraciones que se han producido en los últimos días entre ambas partes.

La consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano, como titular del departamento es la tutora de las cámaras y una actora directa en todo el proceso de supervisión de los procesos que ponen en marcha estas entidades. En su caso, la responsable autonómica ha declinado hacer declaraciones y ha señalado no tener nada que señalar al respecto. Cano fue uno de los cargos del Consell que acudió a la Noche de la Economía Alicantina el pasado jueves y vivió en directo las primeras declaraciones públicas de Carlos Baño contra el gobierno de Barcala a tenor de la paralización de las obras de la nueva sede cameral. En este punto cabe añadir que si bien Comercio es la tutora legal, es la Conselleria de Hacienda dirigida por Ruth Merino la que tiene reservada una subvención nominativa de 1.5 millones de euros para el proyecto que se levantó en Panoramis sin licencia tras requerirla el área de Urbanismo.

En una línea similar, se ha posicionado el presidente de la Diputación. El silencio de Toni Pérez resulta especialmente significativo en este contexto; pues, en los últimos meses, la Cámara ha estrechado su relación con la institución provincial en plena ofensiva contra Barcala, buscando que la Diputación, presidida por el propio Toni Pérez, asuma a través de Suma los ingresos que la entidad cameral dejará de percibir tras desahuciar al Ayuntamiento del antiguo hotel Palas, edificio que le tenía alquilado. Ese movimiento convierte cualquier posicionamiento público del presidente provincial en una pieza clave para interpretar el nuevo equilibrio de fuerzas.

"Sottovoce"

Dentro del apartado de responsables que no quisieron hacer declaraciones se encuentran también el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla y el presidente de Avecal, Vicente Pastor. Como representante de la patronal alicantina y del calzado, ambos forman parte del Comité de la Cámara de Comercio y, por lo tanto, han tenido conocimiento de las obras en las diferentes reuniones por parte del propio Carlos Baño.

Frente al silencio público, está el malestar oficial. Algunos empresarios, que evitan exponerse en medio de esta polémica, consideran que aumentar el ruido solo serviría para añadir más leña al fuego y otros, simplemente, se muestran críticos con las reiteradas salidas de tono de Baño, en especial, en un proceso que se considera que se ha gestionado mal y que deja tocada la reputación de la Cámara. Pero también es cierto que el silencio o la falta de posicionamiento, concretamente, permite hablar de un apoyo al presidente de la Cámara que se ha hecho fuerte en sus coacciones hacia los responsables técnicos y políticos del consistorio.

La ausencia de declaraciones también permite dar cabida a pensar que los propios dirigentes del PP no respaldan a un alcalde popular, el de la mayor ciudad de la provincia, y el empresariado no siente la necesidad de enviar mensajes para que la ley se cumpla, aunque eso suponga que se igualen las condiciones para un particular, una sociedad mercantil o una entidad de derecho público.