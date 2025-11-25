¿A qué edad se compran la casa los alicantinos?

Las últimas estadísticas del Consell Valencià de la Joventut dejan bastante clara la situación: sólo el 10,5 % de los alicantinos menores de 30 años se ha emancipado y no es por una cuestión de gusto ni de apego a la familia. Simplemente, con los precios y los salarios actuales necesitan ahorrar una media de 3,9 años de salario íntegro -es decir, sin gastar absolutamente nada de lo que cobran- para pagar únicamente la entrada del piso.

Una situación común en toda España, que en el caso de provincias como Alicante se complica aún más, ya que los jóvenes no sólo tienen que competir en el mercado con la denominada demanda de reposición -la que protagonizan aquellos compradores que ya disponen de un inmueble, pero lo venden para comprar otro mejor-, sino que también deben hacerlo con los compradores que llegan de toda Europa en busca de una segunda residencia o un lugar con mejor clima que el de sus países de origen para establecerse.

El resultado de todo lo anterior es que el cliente tipo no es la pareja joven en busca de un piso para casarse y formar una nueva familia, sino el de un extranjero entrado en años. Tanto es así, que la edad media de quienes han comprado una vivienda en la provincia en los últimos 12 meses se sitúa en 50 años, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por los notarios.

Son dos años más que a nivel nacional y hasta cuatro años más que en la vecina Valencia, donde la demanda internacional es mucho más moderada. De esta forma, el comprador medio de vivienda sólo es mayor en provincias muy envejecidas, como Teruel, donde alcanza los 51 años, o en otras donde se están mudando profesionales acomodados que trabajan en las grandes ciudades, como ocurre en Guadalajara, donde este indicador llega a los 52 años.

Una ilicitana pasa por delante de una inmobiliaria / Áxel Álvarez

Si se analiza la información de Alicante por tramos de edad, se observa que únicamente el 25,33 % de los inmuebles que cambiaron de manos fueron a parar a menores de 40 años, diez puntos menos que a nivel nacional. Por el contrario, la cifra de compradores que superan los 60 años es casi seis puntos superior: un 23,03 % en el caso de la provincia frente al 17,48 % del conjunto del país.

La situación en Alicante llega al punto de que el porcentaje de compradores mayores de 70 años (6,12 %) supera al de menores de 31 años (6,11 %). Toda una paradoja.

Por municipios

La misma situación que se observa entre Alicante y otras provincias turísticas, con el resto del país se repite a menor escala entre los distintos municipios de la demarcación. Y la ecuación siempre es la misma: a más compradores internacionales, precios más elevados y una edad media del comprador más alta. Por el contrario, aquellas poblaciones donde la demanda de los europeos es menor, los precios se mantienen más asequibles y la edad media también baja.

Entre las primeras destaca el caso de Pedreguer, donde la media de los compradores del último año tenía 59 años. El 60 % de ellos eran extranjeros y el desembolso medio que realizaron fue de casi 270.000 euros, una cifra que no suele estar al alcance de los más jóvenes.

Una tendencia que se repite en todo el litoral norte de la provincia, incluida la segunda línea de costa, como es el caso de la anterior, Así, en Altea o Benitatxell la edad media de quien accede a una vivienda es de 56 años; en Xàbia, de 55; en Benissa, de 54; en Dénia, de 53; mientras que en Benidorm, pese a la imagen que aún tiene de destino para la tercera edad, baja hasta los 49 años.

Sin llegar a este extremo, también se sitúan por encima de la media los principales destinos del sur de la provincia, incluidas poblaciones del interior que, aunque no tengan playa, tienen un sector muy consolidado de turismo residencial. En otras palabras, cuentan con grandes urbanizaciones destinadas mayoritariamente a un público europeo.

Vista de una de las múltiples urbanizaciones del litoral de la Vega Baja. / TONY SEVILLA

De esta forma se explica que en poblaciones como San Fulgencio o Pilar de la Horadada los compradores más frecuentes sean los de 54 años; en Guardamar llegar a los 55, mientras que en Torrevieja tienen 53 años.

Jóvenes

Por el contrario, las notarías que albergan una clientela más joven son aquellas situadas en el interior de la provincia, cerca de una gran ciudad o junto a una autovía, que proporciona a sus habitantes un medio de comunicación rápido hasta su trabajo en otras poblaciones. También las que reciben más inmigración económica.

En este caso, entre los grandes municipios alicantinos el que cuenta con la edad media más baja entre los compradores de vivienda en Crevillent, con una media de 40 años y con un sorprendente 17,46 % de nuevos propietarios con menos de 31 años. En comparación, en Elche este indicador sube hasta los 45 años, aun así, por debajo de la media provincial.

Igualmente, también son bastante más jóvenes que la media los compradores de la mayoría de poblaciones del Vinalopó, asentadas alrededor de la A31: en Monforte, Aspe, Petrer o Villena es de 43 años; en Novelda se sitúa en 44 años; en Elda, en 45.

Lo mismo se observa en el área metropolitana de Alicante, donde las edades van de los 43 años de San Vicente a los 50 de El Campello. En la capital, la media está en 46 años.