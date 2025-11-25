La fábrica de cemento de Alicante cumple medio siglo

Aunque menos conocidas -y llamativas- que las centenarias instalaciones de San Vicente, la fábrica de la multinacional Cemex en la partida de Fontcalent de Alicante también acumula ya una considerable trayectoria. Son ya 50 años de una factoría que se mantiene como el buque insignia de la firma en la Comunidad Valenciana y de la que ha salido el material para construcciones e infraestructuras tan significativas como el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche, el puerto de Alicante o la autovía A-33; o de la que ahora se nutre la nueva Ciudad de la Justicia que se erige en Benalúa.

La propia Cemex ha querido recordar el hito este jueves, con un comunicado en el que también destaca la importante transformación que ha experimentado el negocio a lo largo de estas décadas, sobre todo para conseguir una producción más sostenible.

En cualquier caso, la fábrica llega a este aniversario en buena forma, con una actividad capaz de generar 400 empleos, entre puestos de trabajo directos e indirectos, y una capacidad de producción anual de un millón de toneladas, lo que la convierte en un centro fundamental para el suministro de cemento en la península y en las Islas Baleares.

En los últimos años, la planta de Alicante se ha convertido en un referente en descarbonización y "entre los avances más relevantes se encuentran la sustitución de más del 50 % de los combustibles tradicionales por combustibles alternativos, la incorporación de hidrógeno en el proceso de combustión, la utilización de materias primas descarbonatadas, la reducción del factor clínker y la puesta en marcha de iniciativas de eficiencia energética y consumo de energía renovable.", señala Benjamín Cabrera, director de Operaciones de Cemento y Tecnología en España, que recuerda el compromiso de la compañía de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050.

Planta de secado de lodos

Entre las iniciativas para contribuir a una economía circular destaca la planta de secado de lodos de depuradora, un proyecto pionero en España y liderado por EPSAR, Aguas de Alicante (empresa mixta integrada por el Ayuntamiento de Alicante e Hidraqua) y Cemex.

La instalación, ubicada en la planta de cemento, cuenta con dos túneles térmicos para el secado del lodo aprovechando el calor excedente del proceso, transformándolo en un combustible para la fabricación de cemento y reduciendo el consumo de combustibles de origen fósil. Con ello se evita el uso de energía calórica adicional a la que se aprovecha en el propio proceso de fabricación. Todas estas actuaciones se integran en la estrategia global y hoja de ruta de Cemex, Futuro en Acción.

La finca El Clotet, una antigua cantera restaurada. / INFORMACIÓN

Junto a la transición energética, la relación de la planta con su entorno ha sido otro de los pilares fundamentales de su desarrollo, según apuntan desde la firma. Proyectos como la finca agrícola El Clotet (una antigua cantera restaurada que hoy ocupa una explotación citrícola de más de 80 hectáreas), el bosque de Paulonias (que capta diez veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol), los planes de restauración y rehabilitación de canteras o proyectos educativos como la Academia de Economía Circular “Circular World” o el Cemex City Challenge dirigido a centros educativos reflejan su constante apuesta por la sostenibilidad y la conservación del medio natural.

"Hemos sido un motor económico para Alicante durante medio siglo, habiendo evolucionado para convertirnos en un referente en innovación y sostenibilidad. Mantenemos nuestro compromiso por seguir avanzando en la descarbonización del sector y continuar siendo un aliado estratégico para nuestros grupos de interés y para la comunidad de la que formamos parte", ha asegurado el director de la planta, Óscar Nasarre, con motivo del aniversario.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Cemex cuenta actualmente con 19 centros de trabajo, entre los que también se incluyen plantas de hormigón, instalaciones de áridos, un laboratorio central, una base de transporte y centros de soluciones constructivas, lo que posiciona a la compañía como un actor clave en la vertebración industrial de la región.

En este contexto, la planta de Alicante continúa siendo su buque insignia, tanto por su capacidad para fabricar de productos con menor huella de carbono como por su impacto en la generación de empleo, valor añadido e innovación en el territorio.

"A lo largo de estos años, la fábrica de Alicante ha protagonizado una evolución constante, marcada por la innovación tecnológica, la mejora de la eficiencia y la consolidación de los más altos estándares de seguridad industrial y de gestión ambiental. Desde sus primeras ampliaciones en los años 80 hasta la implantación de sistemas avanzados de gestión energética y ambiental en las décadas siguientes, la fábrica ha sabido adaptarse para responder a los retos del sector y avanzar en su contribución ambiental, social y de gobernanza", ha señalado, por su parte, Benjamín Cabrera.