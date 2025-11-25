Lo que una conocida cadena británica ha decidido hacer en Alicante por “culpa” del turismo inglés

Hay decisiones empresariales que cuentan más sobre un destino que cualquier estadística. Y una de las más llamativas de los últimos años está a punto de materializarse en Alicante. Una de las cadenas británicas más reconocidas ha decidido que la provincia es el lugar idóneo para poner en marcha un movimiento inédito en toda Europa continental y el escenario elegido no es casual: el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, puerta de entrada y salida de millones de turistas ingleses cada año.

Desde hace años, quien haya pasado por la terminal alicantina conoce la escena: familias que regresan de Benidorm con la piel como una gamba y grupos que apuran sus últimas horas en la Costa Blanca a golpe de pinta. A partir de enero, ese tránsito tendrá una nueva parada inesperada que muchos descubrirán justo antes de subir al avión.

Una elección que revela más de lo que parece

Según publicaron The Guardian y The Independent, la cadena británica Wetherspoon, que algunos ya han nombrado como el "100 Montaditos británico" abrirá en Alicante su primer local de toda Europa continental. No lo hará en ninguna calle del centro de la ciudad, sino directamente en la zona de embarque del aeropuerto, al otro lado del control de seguridad. Es decir, solo podrán acceder quienes tengan tarjeta de embarque y estén a punto de iniciar su vuelo. Para la mayoría de alicantinos será, por tanto, un espacio que sabrán que existe, pero al que no podrán entrar salvo que viajen.

Los pubs Wetherspoon forman parte del paisaje cotidiano del Reino Unido y son fácilmente identificables. / INFORMACIÓN

Para cualquier británico, escuchar la palabra “Wetherspoon” o su diminutivo más familiar, “Spoons”, provoca una reacción inmediata. No hace falta contexto. Unos pondrán cara de resignación, otros soltarán una risa cómplice y muchos pensarán en una pinta servida a precios imposibles. Es ese tipo de sitio que todos conocen… y del que casi nadie tiene una opinión tibia.

Los pubs Wetherspoon forman parte del ADN cotidiano del Reino Unido. Para sus incondicionales, son el lugar perfecto para desayunar por muy poco dinero, compartir una pinta de cerveza o comer un clásico de pub sin vaciar la cartera. Para sus detractores, representan justo lo contrario: la versión más ruidosa, masiva y poco refinada de la cultura británica. Pero precisamente por eso tienen un estatus peculiar: no pasan desapercibidos.

Lo que sí es incuestionable es su presencia, en 2024 había más de 800 repartidos por todo el país. Se han vuelto tan omnipresentes en la vida británica que cualquier visitante habitual sabe que, en algún punto del viaje, aparecerá uno. Por eso a muchos turistas ingleses les hará gracia encontrar uno también aquí, justo antes de embarcar, como si el aeropuerto alicantino hubiera decidido ofrecerles un pequeño adelanto de regreso a casa.

El local llevará un nombre muy alicantino, Castell de Santa Bàrbera, un guiño claro a la fortaleza que domina la ciudad, aunque con una e donde debería ir una a: la forma correcta es Castell de Santa Bàrbara. Nada grave si tenemos en cuenta que ya cuesta que pronuncien bien paella sin convertirla en paela, lo de acertar la vocal del topónimo quizá era pedir demasiado.

El pub tendrá 93 metros cuadrados, contará con terraza exterior y abrirá cada día de 6:00 a 21:00 horas. Su carta será prácticamente un espejado del Reino Unido: desayuno inglés completo, fish and chips, hamburguesas, pizzas y algunas concesiones españolas como gambas al ajillo o tortilla. Una mezcla pensada para el turista que ya ha empezado a cambiar el chip y regresa a casa con el Mediterráneo aún fresco en la memoria.

Uno de los locales de Wtherspoon en Reino Unido. / Wtherspoon

El motivo de fondo está en los números

Lo de Alicante no ha sido una elección impulsiva. La provincia es uno de los destinos más fieles para el turismo británico. Según la proyección que Hosbec realiza para 2025, por primera vez se van a superar los 3 millones de turistas británicos en la Comunidad Valenciana. Benidorm, Torrevieja o la Costa Blanca en su conjunto han creado un vínculo tan sólido que la cadena ha visto aquí un público asegurado.

Pero también hay un contexto empresarial. Wetherspoon llega a España en un momento de crecimiento más moderado en el Reino Unido, tal y como publicó The Telegraph, y ha decidido impulsar una expansión basada en ubicaciones donde el flujo de clientes es constante: los aeropuertos. Alicante será la primera prueba. Si funciona, vendrán más aperturas en el continente.

Para los turistas británicos, el nuevo local será su último sorbo de familiaridad antes de volver a casa. Para Alicante, otro capítulo que confirma la estrecha relación que une a la provincia con su visitante más fiel.