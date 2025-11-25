Luis Rodríguez (Puerto): "No respaldo ataques ni descalificaciones a nadie, ni en ninguna circunstancia"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Luis Rodríguez, ha respondido de manera escueta a las diferencias entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento a cuenta de las obras sin licencia que se paralizaron para adecuar los antiguos cines de Panoramis en la nueva sede de la entidad cameral. Rodríguez ha asegurado que "no respaldo ataques ni descalificaciones a nadie, ni en ninguna circunstancia". De esta manera escueta, el presidente del Puerto ha condenado una actitud sin nombrar a Carlos Baño, y al mismo tiempo, mostrar su respaldo al alcalde Luis Barcala.

La equidistancia con la que actúa Rodríguez responde a que ambos responsables forman parte del Consejo de la APA y, también, a que ha tratado de mantener las distancias en una actuación polémica de la que es protagonista indirecto, pues el proyecto de la nueva sede se realiza en un edificio portuaria concesionado a la empresa Digital Corner. Los ataques del presidente de la Cámara se ha dirigido tanto al edil popular como a las decisiones técnicas que se han tomado y que revelaron que la reforma se inició sin cursar la oportuna licencia y que, además se hacía sobrepasando los límites de la edificabilidad.

En un primer momento, en abril, Luis Rodríguez declaró que confiaba en la concesionaria y afirmó que todo se ajustaba a las normas portuarias. Al mismo tiempo, No obstante, dejó claro los "diferentes ámbitos competenciales" que tiene el Ayuntamiento, "que es el encargado de dar la licencia", precisó. Con posterioridad, se comprobó que la documentación entregada a la APA no estaba completa, pues se reclamó toda la documentación al área de Urbanismo y todo el expediente para comprobar algunos aspectos. En esos primeros días en los que INFORMACIÓN, publicó que la Cámara carecía de licencia, fue la propia entidad la que decidió paralizar las obras ante la inminente inspección por parte municipal.

Intercambio

A partir de ese día, los cruces de documentación y archivos se sucedieron en el tiempo. Finalmente, cuando el consistorio comunicó las deficiencias y los motivos por los que no se daba la licencia, el Puerto pasó a un segundo plano y quedó a la espera de Urbanismo. Durante estos meses, Urbanismo ha reclamado la demolición de la naya (planta extra) levantada y que supone sobrepasar la edificabilidad en más de 1.500 metros cuadrados. La respuesta del equipo de Baño fue avenirse a no utilizar ese espacio y, más tarde, a rechazar esa reposición porque ese espacio extra condiciona la estructura de la sede.

En la actualidad, la Cámara tiene alquiladas aulas en la planta baja del centro Panoramis donde se imparten diferentes formaciones y está preparando su salida del edificio situado en la plaza Ruperto Chapí para trasladarse al antiguo Palas, en las proximidades de la plaza del Ayuntamiento.