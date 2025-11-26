Con el ES-Alert no es suficiente: así hay que proteger a los turistas más vulnerables ante una catástrofe natural

Si algo ha quedado claro tras la dana que asoló la provincia de Valencia en octubre del año pasado es la necesidad de mejorar los canales de comunicación en situaciones de emergencia. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si una situación así se hubiera dado en una zona turística, con numerosos visitantes que no conocen la zona, muchos de ellos mayores o que solo hablan su idioma natal?

Eso es lo que se han preguntado en la Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Generalitat y la UA, donde han dedicado uno de los capítulos de su último informe a analizar el impacto que tendrá el cambio climático no sólo en el negocio que genera el turismo en la zona, sino también cómo afectará a los visitantes más vulnerables. En concreto, a las personas mayores, que suponen uno de los principales clientes del sector; los discapacitados, o los numerosísimos visitantes extranjeros, que no comprenden español.

Un trabajo obra de la investigadora Ana Clara Rucci, dentro del volumen Estrategias de comunicación e interacción ante crisis naturales y climáticas, editado por Luis Moreno-Izquierdo, Aimée Torres-Penalva, Adrián Más-Ferrando.

El análisis recuerda los múltiples estudios que ya se han realizado sobre las consecuencias que tendrá el cambio climático sobre la denominada "industria de la felicidad", como olas de calor, incendios de gran magnitud, inundaciones o danas cada vez más numerosas. En especial en zonas tan sensibles como el Mediterráneo en el que se ubica la Comunidad Valenciana.

Cambios en las temporadas

Unos cambios que provocarán una mayor afluencia de visitantes en primavera o en otoño, mientras que diversos estudios prevén descensos de alrededor del 10 % en la temporada estival. Y, en general, una reducción de alrededor el 20 % en el número de días de confort climático para el turista, lo que puede reducir la satisfacción de estos visitantes y, en los casos extremos, una mayor sensación de riesgo que lleve a que algunos de ellos empiecen a evitar determinadas épocas para no verse afectados por fenómenos extremos.

Toda esta transformación coincide en el tiempo con una digitalización más que acelerada del sector, con proyectos como el plan de Destinos Turísticos Inteligentes, lo que facilita la gestión de los recursos disponibles y permite una mejor atención a los clientes, pero que también puede acentuar las desigualdades sociales, según la autora.

Un grupo de personas se hace una foto en la plaza de Luceros de Alicante un día de lluvia. / Jose Navarro

Sobre todo en colectivos como las personas mayores, los discapacitados o personas de rentas bajas, que suelen tener menos competencias digitales. Así la autora ya habla de que estas personas se vean en "riesgo de exclusión de experiencias turísticas".

Un problema que se magnifica ante una situación de emergencia, donde los canales digitales se han mostrado muy eficaces para llegar a amplias capas de la población, pero que también pueden dejar de lado a estos colectivos.

Buenas prácticas

De esta forma, la autora realiza una recopilación de buenas prácticas desarrolladas en la gestión de distintas catástrofes a nivel internacional, que podrían servir para evitar tragedias ante episodios extremos. Así, apunta a la necesidad de implantar sistemas de alerta temprana "inclusivos", como el que se desarrolló en Alemania tras las inundaciones que sufrí la región de Renania en 2021. Un sistema que no solo envía mensajes geolocoalizados a todos los teléfonos móviles sin necesidad de registro previo -como el famoso sistema ES Alert que se activó de forma tardía durante la dana-, sino que lo hace utilizando un lenguaje claro, pictogramas universales y traducciones a varios idiomas.

Aun así, la investigadora señala que, evaluaciones posteriores de este sistema, también han concluido la necesidad de complementar estos mensajes con alertas a través de radio, televisión y pictogramas en espacios públicos, para la población menos conectada a internet.

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. / Pixabay

El trabajo también apunta a la necesidad de contar con planes de evacuación adaptados, como los que tiene Barbados, que incluye un sistema de llamadas automáticas personalizadas dirigidas a personas registradas en bases de datos de necesidades especiales. Una iniciativa, la del registro voluntario de este tipo de visitantes, que la doctora en Turismo considera que sería especialmente positivo ante una evacuación.

Adaptados

En la misma línea, el informe también incide en la conveniencia de contar con instalaciones turísticas e infraestructuras accesibles o, al menos, de contar con algún tipo de registro de los establecimientos o los medios de transporte que estén adaptados, para facilitar también la ayuda a las personas con discapacidad en estos casos.

Del mismo modo, se propone un plan de capacitación para que el personal turístico pueda atender a estas personas vulnerables con destreza ante una emergencia climática.

Otra medida que se propone es que se tengan en cuenta las aportaciones que puedan realizar los colectivos implicados a los distintos planes que se establezcan, y que haya una buena coordinación entre los establecimientos turísticos y protección civil.