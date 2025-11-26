Caja Rural Central reivindica sus 105 años de trayectoria al servicio de Alicante

105 años de historia. Esa es la trayectoria de Caja Rural Central, cuyo director de Banca Empresas, Raúl Sánchez Logroño, ha sido el encargado de abrir en la tarde de este miércoles en las instalaciones de NOBO en Alicante una nueva edición del Foro Activos, que patrocina, y que en esta ocasión lleva por título "Economía de Futuro. Relevo Generacional". Sánchez Logroño ha destacado que se trata de la única entidad financiera originaria de la provincia, y que gestiona un volumen de negocio de 5.000 millones de euros.

Ante un auditorio conformado mayoritariamente por representantes empresariales, el director de Banca Empresas de Caja Rural Central, tras felicitar a Vicente Lafuente y César Quintanilla tras su reciente acceso a la presidencia de la CEV autonómica y provincial respectivamente, se ha referido a la actividad de la entidad en la que desarrolla su actividad profesional.

Así, ha incidido en que se trata de la única entidad financiera originaria de la provincia, dentro de una trayectoria de 105 años al servicio del mercado empresarial alicantino. En este sentido, ha señalado que "tenemos una hoja de ruta muy vinculada al cliente, muy profesional y con una visión de 360 grados".

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, dirigiénndose a los asistentes al foro. / Rafa Arjones

También ha remarcado que forma parte del grupo Caja Rural, conformada por una treintena de entidades a nivel nacional que actúan de manera independiente, ocupando en conjunto el quinto puesto en volumen de activos. Según ha indicado Sánchez Logroño, "gestionamos un volumen de negocio de 5.000 millones de euros, y contamos con un ratio de solvencia del 22 %, que es el doble al del mercado financiero actual".

Hitos

Y ha hablado de lo que define como hitos históricos, señalando que "nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio nos ha llevado a la apertura de tres centros de empresas, situados en Murcia, Orihuela, donde tenemos nuestra sede central, y Alicante", todos ellos, ha añadido, con "profesionales altamente cualificados, y expertos en materias como la banca patrimonial, el comercio internacional o los seguros, entre otras".

De igual forma, ha querido subrayar que gestionan empresas con facturación de hasta 10 millones de euros, acompañándolas con un portfolio de productos a corto, medio y largo plazo". Y ha agradecido la oportunidad de participar en el Foro Activos, "porque para nosotros es muy importante seguir estrechando lazos con el tejido empresarial alicantino", ha concluido.