Los dirigentes de la CEV lo advierten: “Nos utilizan políticamente y esa partida no nos toca”

La nueva etapa de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha vivido este miércoles un capítulo destacado con la primera participación pública en Alicante de los dirigentes autonómico y provincial. El presidente de la patronal, Vicente Lafuente; y el presidente en Alicante, César Quintanilla, recientemente nombrados en sus cargos, han protagonizado una de las mesas del Foro Activos, que ha celebrado una nueva edición titulada “Economía de futuro, relevo generacional”.

Ambos dirigentes empresariales, moderados por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, han analizado la actualidad desde una perspectiva económica, proponiendo retos, subrayando ventajas, pero también alertando de las necesidades. Para ambos, la receta es simple, pero también complicada en un clima de polarización como el actual, detectado por ellos mismos. “El diálogo es la mejor manera de solventar problemas”, ha razonado Vicente Lafuente.

Estas palabras estaban relacionadas con la nueva etapa de la CEV, donde se halló una “solución pactada” para conducir el relevo en la entidad empresarial, que ha cambiado de dirección y apuesta, ahora, "por una colaboración más estrecha con corporaciones de derecho público y cámaras de comercio: no hemos estado todo lo cerca que teníamos que estar", ha dicho Lafuente. “En vez de hacer las cosas desde el miedo, hay que hacerlas desde lo que nos une”, decía. La respuesta del presidente de la CEV se podía trasladar a otros ámbitos, tal como se ha tratado posteriormente.

No entraremos en debates políticos que no nos corresponden Vicente Lafuente — Presidente de la CEV

Desde la intención de mantener “lealtad hacia las instituciones” pero de mostrarse “independientes”, Lafuente ha recordado que en la CEV “la única dependencia que tenemos son las necesidades de las empresas”. “No entraremos en debates políticos que no nos corresponden”, ha advertido antes de analizar la situación política desde una perspectiva que sí les atañe: la del empresariado.

Diálogo social

Así, propuestas del Gobierno como la subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral son cuestiones políticas sobre las que los interpelados sí que tienen argumentos a aportar. César Quintanilla defendía que “se puede hablar de todo dentro del diálogo social”. Esta petición se dirigía a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ambos dirigentes empresariales reprochaban su “imposición”. “El salario mínimo o la reducción de horarios tienen que ir ligados a la productividad. No podemos vivir de espaldas a eso. Hay sectores que pueden aceptar estas medidas y otros que no. Hay que negociarlo con los sindicatos y con el Gobierno”, pedía.

Sin embargo, las decisiones de Díaz, “a veces a golpe de real decreto”, se han tomado en ocasiones “sin debatir previamente”, criticaban. “No estamos de acuerdo con el diálogo social inexistente”, decía Lafuente, que proponía debatir cuestiones como el absentismo laboral. “La ministra se quejaba cuando gobernaba el PP y ahora es ella la que no dialoga”, censuraba Lafuente, que lamentaba que en un contexto como el actual, de fuerte división política, “nos utilizan políticamente, pero esa partida no nos toca”. Según su criterio, “hay que potenciar más relación con los sindicatos”, ya que les unen “muchísimas cosas”.

El salario mínimo o la reducción de horarios tienen que ir ligados a la productividad César Quintanilla — Presidente de la CEV en la provincia de Alicante

Estas críticas no ponían en cuestión la “elección democrática” de la ministra de Trabajo, sino que se centraba en “el mal uso que hace del Ministerio”. “No es lo mismo un salario mínimo en Barcelona o en Badajoz, o un horario reducido en la industria o en otro sector”, explicaba Lafuente.

El presidente de la CEV también se ha referido a la polarización política presente, que “es mala para todo” y “hay que huir” de ella. Y destacaba “los valores empresariales” no solo para defender la figura del empresario, sino también para compartir lo que les une con los sindicatos. “Pongamos en común todo lo que compartimos”, decía en referencia a los salarios dignos, la sostenibilidad ambiental o la igualdad. “Ya nos pelearemos en los convenios”. Según Lafuente, “las reuniones con los agentes sociales tienen que ser antes que con los políticos”.

Los retos de la política

En lo que afecta a los empresarios desde el terreno de la política, Cabot ha pregutnado a los dirigentes empresariales por las expectativas sobre la aprobación de unos nuevos presupuestos de la Generalitat para el próximo curso y sobre lo propio a nivel estatal, ausentes en este último caso en la legislatura actual.

La esperanza en las cuentas autonómicas existe. No ocurre lo mismo con los Presupuestos Generales del Estado. Quintanilla se ha mostrado especialmente crítico. “Tengo pocas esperanzas, y nos penalizará”. Ha recordado, por ejemplo, que la provincia de Alicante acumula años siendo “la 52 de 52 provincias en inversiones”. Un hecho que afecta cuestiones como las infraestructuras, que “tardan mucho en desarrollarse”. “Vamos con cinco años de retraso y en algún momento colapsaremos. Va a ser muy malo para la economía”, ha pronosticado el presidente provincial de la CEV.

Lo de las infraestructuras en Alicante es para que a alguien se le caiga la cara de vergüenza Vicente Lafuente — Presidente de la CEV

Lafuente se ha expresado en términos similares, con argumentos más de fondo. “Unos presupuestos aprobados son el síntoma de que la democracia funciona, y en este momento está deteriorada”, ha dicho. En cuanto a las inversiones en las infraestructuras de Alicante, su criterio ha sido mucho más directo y contundente. “Es para que a alguien se le caiga la cara de vergüenza”. El presidente de la CEV cree que es “complicada” la aprobación de unas cuentas en el Congreso de los Diputados. Y en las Cortes Valencianas “es imprescindible que salgan por la dana”.

Un año después de las inundaciones, que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia, la tragedia sigue presente, como también la necesidad de trabajar en la reconstrucción para recuperar la normalidad anterior. “Sería una muestra de solidaridad que todos los partidos mostraran su apoyo a unos presupuestos, por lo menos un año, con todo lo que ha pasado. Es mi quimera, pero es muy difícil”, ha admitido Lafuente, quien también ha subrayado que las cuentas contribuyen a cuestiones como “la agilización de trámites administrativos” y otros elementos reivindicados desde el empresariado.

Optimismo y necesidades

Actualmente, la economía provincial y la autonómica muestran síntomas que ofrecen diversas lecturas. Quintanilla recordaba que la alicantina es “la quinta economía provincial” en España, “pero cuando llegan los datos de Ineca”, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, y se detectan las necesidades pendientes, “algo falla”. Su apuesta es reforzar “modelos de negocio de valor añadido para mejorar las rentas de las familias”.

Vamos con cinco años de retrasos en inversiones y en algún momento colapsaremos César Quintanilla — Presidente de la CEV en la provincia de Alicante

La “polaridad” de los empresarios de la Comunidad, apuntaba Lafuente, contribuye a una senda de “cifras positivas” a través de la fabricación de microchips o de sectores como el de la defensa o el de la biotecnología, según relataba. “Nos aportan un valor añadido diferencial”. Hay, en cambio, una “parte negativa”, actualmente localizada en “la influencia que puedan tener los aranceles de Estados Unidos y la indefinición de Ford en el sector industrial, no solo por el futuro de la planta, sino por las empresas auxiliares de su alrededor”, alertaba.

Otro aspecto destacado por Lafuente era la doble lectura que proporcionan las estadísticas. “La economía va bien”, pero matizaba que “la realidad es que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están en fase de precarización”. “Es un problema que tenemos que estudiar”, reconocía, a la vez que proponía explorar la posibilidad de que las empresas en general “no tengan tantas trabas administrativas”. Sobre esta cuestión, volviendo al papel desarrollado por Yolanda Díaz desde el Ministerio, Lafuente lamentaba que “se quieren poner medidas y se ataca al Ibex mientras se están cargando al 98 % del tejido productivo, que son pequeñas y medianas empresas”.

Otra de las contradicciones del momento actual se visibiliza en la búsqueda de trabajadores por parte de empresas y la tasa de paro, cifrada en 100.000 personas en la provincia de Alicante. Toni Cabot incidía en esta realidad, definida por Quintanilla como “paradójica” y condicionada por “la falta de cualificación”. Sobre las políticas de la Generalitat para paliar esta situación, el empresario alicantino reconocía “un cambio” en este sentido, pero los resultados “van a llevar un tiempo”.

Hace falta una colaboración más estrecha con corporaciones de derecho público y cámaras de comercio Vicente Lafuente — Presidente de la CEV

Paradojas como esta desembocan en problemas sociales. Así lo apuntaba Lafuente, señalando “la dificultad de generar un proyecto de vida entre la gente joven” o consecuencias como el aumento exponencial de bajas por depresión entre trabajadores menores de 30 años. “Es un problema y hay que visualizarlo: necesitamos empleabilidad entre las personas”, apuntaba antes de señalar que “la Formación Profesional no está funcionando en los últimos años” y de defender “el papel de la inmigración”, que “están cubriendo puestos de trabajo que muchos nacionales no quieren hacer”.

Otras propuestas

Dificultades como la del acceso a la vivienda han sido también comentados en la mesa. Quintanilla pedía “ayudar a los promotores, bajar la fiscalidad” y “en lugar de penalizar a quien tenga casas vacías, animarla a que las saque al mercado”. En de Alicante, señalaba el empresario, hay 15.000 viviendas vacías, apuntaba en clave territorial antes de tratar temas alicantinos como el agua o la infrafinanciación.

Ambos aspectos, como en el de las infraestructuras, cuentan con el apoyo de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), entidad de la que Lafuente es vicepresidente. “Dijimos que íbamos a estar donde teníamos que estar, pero la decisión es política y la capacidad está en el Congreso”, recordaba. En el cierre de la mesa, cuando Cabot ha deseado suerte a ambos empresarios en la nueva etapa al frente de la CEV, la consigna ha sido claro. “Es más cuestión de trabajo que de suerte”. Un mensaje que se puede extrapolar al resto de temas comentados en la jornada.