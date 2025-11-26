El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica

El Gobierno ha decidido dar un paso decisivo en la carrera espacial europea y situar a la empresa ilicitana PLD Space en el eje de su estrategia. Durante el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), celebrado este miércoles en Bremen, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció una inversión de 169 millones de euros destinada a impulsar el desarrollo del lanzador Miura 5 dentro del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC), el programa con el que Europa elegirá sus futuras plataformas de lanzamiento comercial.

La decisión sitúa a PLD Space en el tablero central de la nueva generación de cohetes europeos y refuerza el respaldo institucional que la compañía viene recibiendo desde el MIURA 1. La ministra subrayó que el objetivo del Gobierno es “apostar sin precedentes por el espacio” y consolidar el liderazgo de la industria aeroespacial española en un momento clave para la autonomía estratégica europea.

Así rugen los motores del nuevo cohete de PLD Space / INFORMACIÓN

Una apuesta histórica por la ESA

Además del impulso directo al proyecto de PLD Space, el Gobierno anunció un incremento récord de la aportación española a la ESA: 455 millones de euros de media al año entre 2026 y 2030, lo que supone un total de 2.275 millones y un aumento superior al 50% respecto al periodo anterior. Se trata de la mayor contribución española desde que el país ingresó en la agencia y más del triple que la registrada en 2017.

“Venimos a consolidar nuestra posición, a dar un salto cualitativo”, afirmó Morant, quien defendió que esta inversión refuerza la autonomía europea en áreas críticas como la navegación, la conectividad y la observación de la Tierra, además de potenciar el desarrollo tecnológico asociado a la defensa y a la industria civil.

Los ministros y representantes de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea posan en Bremen durante el Consejo Ministerial 2025, el encuentro en el que España anunció su mayor aportación histórica a la ESA y la inversión de 169 millones para impulsar el lanzador Miura 5 de PLD Space. / INFORMACIÓN

Miura 5, rumbo a su versión comercial europea

La inversión anunciada permitirá que el Miura 5, el lanzador orbital en desarrollo por PLD Space, opte a formar parte de la familia de cohetes europeos seleccionados para operar en el mercado comercial. La ministra recordó que el Gobierno ha acompañado a la empresa “desde el principio”, primero con el Miura 1, el primer cohete suborbital diseñado y lanzado en España, y ahora con su versión orbital, cuyo desarrollo avanza mediante una compra pública precomercial financiada con el Plan de Recuperación.

Según los plazos oficiales, PLD Space entregará el Miura 5 en diciembre para su fase final de validación y el primer vuelo está previsto para junio de 2026.

“Si hasta ahora hemos apostado a nivel nacional por PLD Space, lo vamos a hacer ahora también a través de la ESA para que nuestro lanzador marca Europa, marca España, esté dentro de esa familia de lanzadores prevista en el futuro”, destacó Morant.

En esta imagen se aprecia las dimensiones de la aeronave. / PLD SPACE

La industria española gana influencia en Europa

El anuncio se produce en el primer Consejo Ministerial de la ESA gestionado por la recién creada Agencia Espacial Española (AEE), cuya coordinación ha permitido perfilar una propuesta con múltiples oportunidades de liderazgo para la industria y el sector científico español.

Desde 2018, la contribución española a la ESA había ido aumentando progresivamente, pasando de 202 millones de euros al año a los 300 en 2025. Con el nuevo compromiso, España se reafirma como país capaz de liderar misiones espaciales europeas y de competir en un mercado al que solo acceden unas pocas naciones.

C. Suena

Un impulso que refuerza el papel de PLD Space

La inversión de 169 millones supone el mayor respaldo institucional recibido hasta ahora por PLD Spacey la posiciona como uno de los actores europeos llamados a competir en el mercado de pequeños lanzadores. La empresa ilicitana, fundada en 2011, se convierte así en un pilar estratégico dentro de la estrategia espacial española y en un candidato prioritario para cubrir la demanda europea de acceso al espacio en los próximos años.