Punto de encuentro empresarial

El evento del Foro Activos, centrado en el relevo generacional, suscitó este miércoles un gran interés, tal y como se pudo constatar con la amplia asistencia al evento celebrado en las instalaciones de NOBO Empresas en Alicante. Dirigentes de destacadas organizaciones empresariales estuvieron presentes en la cita, así como representantes de entidades financieras y de diversas compañías e instituciones.

Ana Gosálvez, secretaria de CEV Alicante; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante; Martí Saball, director de Información Económica de Prensa Ibérica; Maite Antón, presidenta de AEFA; Vicente Lafuente, presidente de la CEV; Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; Inma García, secretaria de la CEV; y Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado. / Rafa Arjones

Junto a los ponentes que intervinieron en las dos mesas de debate que centraron el acto, se dejaron ver por el evento Perfecto Palacio, impulsor de NOBO; Maite Antón y Juan José Castón, presidenta y director de la Asociación de la empresa Familiar de Alicante (AEFA); Luis Soravilla, de Alicante Global Group; Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias Directivas y Profesionales de la Provincia de Alicante (AEPA); Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado; Antonio Sánchez Zaplana, presidente de Alicantec; y Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec.

Eugenia Santamaría, directora de Eurocaja Rural en Playa San Juan; Carmen Sánchez, CEO de Clínica Dental Benalúa; Sebastián Rodríguez, director territorial de Eurocaja Rural; Nuria Montes, secretaria general de Hosbec; y Ángel Angulo, gerente de INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

También estuvo presente, en uno de sus primeros actos en el cargo, Inma García Pardo, secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), quien estuvo acompañada por Ana Gosálvez, secretaria general de la misma organización en la provincia de Alicante. De este mismo organismo, pero también como presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA), asistió Javier Gisbert.

Ismael Navarro, de NIIM; César Quintanilla, de CEV Alicante; Pedro Sánchez, del Banco de España; y Ángel Angulo, de INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

Otros de los presentes fueron Antonio Fuster, secretario general de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL); y José Julián Farrell y Rosa María Sánchez, presidente y secretaria general de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA). También Juan Rubén del Valle, presidente de Lideremos Alicante; Cayetano Sánchez, socio director de Sánchez Butrón Abogados; Nacho Iranzo, socio de Aliaudit; Mari Carmen Sánchez, CEO de Clínica Dental Benalúa; Juan Antonio Cano, adjunto a la gerencia de Medimotors Premium; Francisco Tobías, director de zona de DKV; Ismael Navarro, de NIIM; Santiago Villalón, de Aceinsa; Carlos Montesinos, gestor de Correos; y Enrique López, director comercial de Lexus Alicante.

El evento fue aprovechado para la presentación de «Memoria Empresarial», que se podrá conseguir gratis el día 29 junto al periódico. / Rafa Arjones

Por parte de entidades financieras, acudió a la cita del Foro Activos una amplia representación de Caja Rural Central, encabezados por Jorge Morales, director de zona; y Vanesa Hernández, directora de Alicante OP. También asistió Sebastián Rodríguez, director territorial de Eurocaja Rural; Fermín García, director del equipo de empresas en Alicante de Banco Sabadell; y Pedro Sánchez, director de la sucursal del Banco de España en Alicante

La representación política corrió a cargo de José Antonio Bermejo, diputado provincial; y Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Educación del Ayuntamiento de Alicante. Por parte de Prensa Ibérica, por último, asistió Andrés Sánchez, director general en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; y Ángel Angulo, gerente de INFORMACIÓN.