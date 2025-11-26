Las recetas de las empresas alicantinas para afrontar el relevo generacional

Por mucho que se hable de protocolos, consejos de familia y otros instrumentos similares, lo cierto es que cada empresa familiar es un mundo y no hay dos que hayan afrontado el relevo generacional de la misma forma. El mejor ejemplo son las dos mayores firmas de este tipo que existen en España, Inditex y Mercadona, cada una con una estructura corporativa y una trayectoria muy distinta, como se ha encargado de recalcar el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, que este jueves ha moderado la mesa del Foro Activos en la que los representantes de algunas de las principales empresas familiares de la provincia han explicado cómo han vivido en primera persona este proceso en sus propias compañías.

Se trata de la CEO de Rolser, Mireia Server, tercera generación de la saga fundadora del popular fabricante de carros de la compra; Coral Erum, CEO y cuarta generación de la alcoyana Erum, más conocida por ser el principal proveedor de perchas para cadenas como Zara, H&M o El Corte Inglés, y que ha diversificado con la fabricación de componentes para el automóvil o elementos de seguridad vial; Esperanza Navarro Pertusa, directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa del Gioseppo, miembro de la "primera generación y media", como ella mismo ha bromeado, ya que la compañía fue fundada por sus padres y su hermano mayor; y Jorge Palacio, CEO de Nobo, el centro avanzado de empresas donde se ha desarrollado el evento y que representa ya la tercera generación de la saga Palacio que inició su abuelo, impulsor de la terminal de contenedores del puerto de València.

Y lo primero que ha quedado claro es que lo del relevo generacional no es sencillo, pero tampoco rápido. "Yo diría que todavía estamos en ese proceso. Creo que hasta que mi padre no se vaya, continuaremos estando en ese relevo porque, para un empresario que ha visto crecer su proyecto de vida, es muy difícil dejarlo, aunque sea en manos de su familia", ha apuntado Mireia Server.

La CEO de Rolser, Mireia Server. / Rafa Arjones

En su caso, por dimensiones y por la edad de la empresa, Server ha reconocido "que las cosas importantes aún se deciden en familia" y que su padre "continúa mandando", aunque cada vez menos. "Lo que sí continúa muy presente, y esperemos que así siga, es su influencia", ha apuntado.

Un proceso de 18 años

También se están tomando su tiempo en el caso de la alcoyana Erum, donde ya llevan 18 años con la transición de la tercera a la cuarta generación, según ha explicado Coral Erum. En su caso, todo está "muy estructurado" y la compañía dispone de consejo de administración, consejo de familia, comité de dirección y distintos comités operativos, con gran presencia de profesionales ajenos al clan familiar. "Siempre hemos considerado que la parte externa ayuda a la eliminación de conflictos y a la capacidad de aprendizaje", ha explicado la ejecutiva.

No obstante, los tres hermanos ejercen de consejeros delegados en diferentes áreas de la compañía y el padre sigue de presidente corporativo. "Si dijera que hemos elegido (los distintos cargos que cada uno ocupa) sería una falsedad. Creo que mis padres fueron dotándonos de herramientas suficientes y diversificando la personalidad de los hermanos con distintas competencias para ocupar los cargos actuales", ha relatado la alcoyana.

Coral Erum. / Rafa Arjones

Fue en 2008 cuando, en plena crisis, los padres de los actuales responsables de Erum los llamaron a filas y les dijeron que necesitaban que se incorporaran a la gestión. Les hicieron una especie de "entrevista" y los asignaron a distintas partes del negocio.

En el caso de Gioseppo, el relevo se inició cuando el patriarca cumplió los 70 años, es decir, hace ya 14. Aunque en este caso se trata de un relevo muy particular, ya que la firma la crearon el matrimonio José Navarro y Esperanza Pertusa cuando ya contaban con 50 años, junto a su hijo mayor José Miguel. Más tarde se incorporaron el resto de hijos, que entraron desde el "minuto cero como accionistas", como ha recalcado Esperanza Navarro Pertusa.

En su caso, entre el consejo de familia y el consejo de administración han creado un consejo asesor familiar, un órgano más reducido para tratar los asuntos que están a caballo entre uno y otro ámbito. En cualquier caso, Navarro Pertusa ha recalcado que el grado de profesionalización de la gestión es cada vez mayor.

Esperanza Navarro Pertusa, durante su intervención. / Rafa Arjones

Más incipiente es el relevo en caso de los Palacio. Tras separarse empresarialmente de su hermano, el expresidente de la CEV Perfecto Palacio emprendió su propia trayectoria empresarial y ahora son sus hijos los que han tomado la dirección de los distintos negocios en los que ha invertido: el concesionario de Porsche en Alicante, en manos de su hijo Borja; los apartamentos turísticos que gestiona Álvaro, y el centro de negocios Nobo, del que se encarga Jorge Palacios.

"En nuestro caso, cada uno sí eligió lo que quería", ha asegurado este último. "Hemos tenido suerte de que cada uno se dedique a una parte de la empresa, así no chocamos en el día a día", ha añadido.

Profesionales externos

En este tipo de empresas, el encaje de profesionales y directivos externos a la familia siempre supone un desafío añadido, por la necesidad de que asuman los valores y las dinámicas que se establecen entre quienes sí tienen lazos de sangre. Así, la responsable de Recursos Humanos de Gioseppo reconoce que es importante que estas personas "estén alineadas" con los valores de la familia, pero también ha destacado la importancia de contratarlos por sus "capacidades". "Al final siempre digo que no me tienen que caer bien. Si construyes solo con las personas más afines, que tienen sintonía, que te bailan el agua… , pues no vas a crecer", ha señalado.

"El dilema es dónde colocar la línea. Muchos de los trabajadores de la empresa me han visto crecer y noto que el grado de respeto no es el mismo que tienen con mi padre", ha apuntado, por su parte, Jorge Palacio.

Jorge Palacio, CEO del centro de negocios Nobo. / Rafa Arjones

A la hora de atraer talento, los valores, la flexibilidad horaria, la posibilidad de desarrollo profesional o la cercanía con los jefes suelen ser algunos de los argumentos que utilizan las empresas familiares, aunque lo más importante, al final, es la remuneración. "Vemos un cambio de paradigma, a las personas les atrae cada vez más ganar dinero. No podemos andarnos con rodeos. Atraes talento si pagas bien y se queda si pagas bien", ha insistido Esperanza Navarro Pertusa.

En cuanto al futuro, la CEO de Rolser que seguirán en marcha, aunque probablemente no fabricarán los mismos productos que ahora, sino los que demanden los nuevos consumidores. Para Coral Erum lo que más les preocupa es mantener la identidad corporativa en una empresa cada vez más grande, mientras que en Gioseppo ven con inquietud la transformación social que se está produciendo y cómo impactará en el futuro de un negocio como la moda. Por su parte, el CEO de Nobo ha asegurado no sentirse preocupado por "nada. Creo que el éxito es ir adaptándose a las nuevas tendencias en cada momento". Una actitud que, según han apuntado sus compañeros de mesa, deja claro el cambio de mentalidad que llega con las generaciones más jóvenes.