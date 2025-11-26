La temporada de cruceros se alarga hasta enero en Alicante que suma una nueva escala

El atraque de uno de los gigantes de Costa Cruceros en la terminal del puerto de Alicante este martes no ha hecho más que anticipar buenas noticias para la ciudad. Si con el arranque de la semana, la compañía confirmó sus planes para hacer de los muelles alicantinos su puerto base en 2026, más tarde ha sido el turno para la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo de Cruceros que ha actualizado su programación para el próximo ejercicio. Aunque el calendario es provisional, hay dos apuntes relevantes. El primero es que la temporada navideña se alarga hasta el 17 de enero por primera vez y la segunda, es que las escalas se elevan hasta las 113, lo que marca la llegada de 330.204 pasajeros a la provincia.

El factor de desestacionalización se consolida como clave en el crecimiento de la terminal de cruceros que, hasta ahora, había visto como la Navidad era un tiempo de descanso al que sumaba las habituales paradas de invierno, es decir, enero y febrero. Con ese espacio en blanco, Alicante había logrado asumir crecimientos progresivos que supusieron romper con la barrera del centenar de escalas y el reto de crecer como puerto base. En los diferentes foros, tanto la asociación como la gestora de Global Ports y los agentes públicos como Puerto, Ayuntamiento y Diputación, han subrayado que los desarrollos deben ser ordenados y, hasta la fecha, las informaciones han ido parejas de este aspecto fundamental.

Así, la llegada de escalas que periódicamente publica la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) refleja que las embarcaciones de MSC y Costa Cruceros harán parada los días 23 y 31 de diciembre y 5 y 17 de enero. En el caso del primer mes de 2026, se trata del mismo barco que ha atracado este marte,s por primera vez, en la ciudad y que cuenta con una capacidad para 6.731 personas y que lo convierte en el de mayor tamaño.

Los cruceristas utilizan un tren turístico para visitar Alicante. / Héctor Fuentes

Nueva base

Esta embarcación pasará a ser una de las habituales en el puerto y un elemento clave en el aterrizaje de la compañía que forma parte del Grupo Carnival Corporation & plc. En la nueva temporada, MSC dejará de ser la única empresa que tenga Alicante como base, es decir, punto de salida para los cruceristas y por lo tanto, capacidad para generar estancias en hoteles o mayores cuotas de permanencia en el destino. Como ya anunciara la concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, operarán desde la ciudad Costa Cruceros y Fred Olsen Cruise Lones.

De acuerdo con las previsiones a fecha de noviembre, están programadas 21 salidas como puerto base. MSC seguirá rigiendo la mayoría con 15, seguida de la segunda compañía con 5 y una única por parte de la noruega. Esta se producirá concretamente el 8 de octubre con el Balmoral, un barco con capacidad de 1.340 pasajeros. Lo que permanece es el número de escalas dobles y triples que se prevén sean de 12 y una, respectivamente. La primera doble se dará el 22 de abril y la triple, el 15 de octubre; no obstante, en este caso, se ha tenido en cuenta que sean barcos de menor tamaño para evitar sensación de aglomeración.

De cara al año que viene, lo que también se puede avanzar es que la última escala vuelve a tener fecha de 23 de diciembre y, queda por ver, si a lo largo del año se repite ese aumento extra de paradas. En definitiva, Alicante se prepara para un año de récord en la llegada de cruceristas y la experiencia ha alcanzado que se trabaje en más experiencias fuera de la propia ciudad y la creación de itinerarios alternativos dentro del propio municipio.

El Belén gigante se ha convertido en un atractivo para los cruceristas en Alicante. / Héctor Fuentes

El último estudio de la asociación del sector confirmó la necesidad de crecer en la oferta de atractivos relacionados con la gastronomía o la cultura, si bien las principales demandas fuera de la localidad es la Benidorm y Guadalest. En Alicante, el mayor atractivo sigue siendo el castillo de Santa Bárbara.