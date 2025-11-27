La Cámara de Comercio de Alicante admitió en septiembre que no podía usar la planta que el Ayuntamiento considera fuera de ordenación

El pleno de la Cámara de Comercio de Alicante es consciente al menos desde el pasado septiembre de que no se puede usarse la planta que la entidad que preside Carlos Baño construyó sin licencia en la sede del edificio Panoramis y que el Ayuntamiento ha concluido que incumple la normativa urbanística.

Así consta en el acta del pleno celebrado el pasado 25 de septiembre que ayer quedó aprobada en una nueva reunión plenaria. En el documento, se recoge que se ha llevado a cabo una dotación que no estaba presupuestada por importe de 616.505 euros, de los que “550.000 corresponden al valor de la naya construida en la nueva sede que en el nuevo proyecto presentado en el Ayuntamiento no la contemplamos para su uso, con lo que el valor conocido de este elemento en el proyecto lo hemos depreciado”.

La Cámara paralizó el pasado abril las obras que desde un año antes venía realizando en parte de los antiguos cines de lo que fue el centro comercial Panoramis, hoy reconvertido en edificio de oficinas, apenas días después de que este medio publicara que los trabajos se estaban acometiendo sin el preceptivo permiso municipal. Unas semanas después, técnicos de la Concejalía de Urbanismo concluyeron que se había levantado una planta fuera de ordenación y que solo eliminándola se restablecería la legalidad y podría obtener la licencia.

Conversaciones

En estos momentos, Digital Corner, que tiene la concesión de Panoramis hasta 2043, está en conversaciones con los técnicos municipales de Urbanismo y del Puerto, en cuyo terrenos está ubicado Panoramis, para regularizar la situación urbanística del complejo, donde se han detectado más irregularidades además de las localizadas en la sede de la corporación de derecho público.

Para las obras de acondicionamiento acometidas por la Cámara, el Consell de Carlos Mazón, a quien Baño considera “un hermano”, destinó una partida de 1,5 millones que la entidad no ha podido hacer efectiva al no haberse cumplido el requisito fijado en el convenio de que los trabajos tenían que estar finalizados antes de que acabara 2024, como no ocurrió.

Plano de la nueva sede de la Cámara de Comercio / INFORMACIÓN

Fondos públicos

El 86 % de los ingresos de la Cámara proceden de fondos públicos, según se informó en ese pleno. También se dio cuenta de la solicitud cursada a Digital Corner “para que nos condonen las rentas ya que los problemas para la obtención de la licencia en parte derivan de las actuaciones llevadas cabo en la concesión y en lo contemplado en el contrato de arrendamiento donde nos autorizan a ejecutar la naya de 1.800 metros cuadrados”, planteamiento al que la concesionaria habría accedido.

En el transcurso de la reunión de septiembre, Gema Amor, responsable de la Feria Alicante Gastronómica, instó un pronunciamiento del pleno, del que también forma parte, para “hacer llegar al Puerto y al Ayuntamiento” el “malestar” provocado por el retraso en la concesión de la licencia, que los técnicos municipales de Urbanismo condicionaron a la eliminación de la polémica naya.

La propuesta cayó en saco roto tras la intervención del presidente de Avecal, Vicente Pastor, quien indicó que debería bastar con las reuniones “a cuatro bandas” (en alusión al Ayuntamiento, el Puerto, Digital Corner y la Cámara) que se venían celebrando.

Este martes, el gobierno de Barcala aseguró que cuenta con el apoyo del Puerto, la Generalitat y la Diputación para “exigir el cumplimiento de la normativa” en el complejo Panoramis.