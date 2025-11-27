El Pleno da luz verde a las cuentas de 2026 y la liquidación de 2024

La sesión del Pleno de la Cámara de Comercio tenía dos asuntos capitales. En primer término, aprobar el acta el que viene refleja la liquidación de las cuentas de 2024 y la propuesta de presupuestos para 2026. Las dos se aprobaron, aunque con una diferencia significativa: el acta acompañaba la convocatoria y por lo tanto, todos los empresarios asistentes pudieron conocerla de antemano y la segunda, la conocieron en directo. Aunque el quorum suele rondar un 50 % de los convocados o menos, la falta de documentación previa llama la atención para una cuestión mayor como las cuentas generales de una entidad que pasa de los 8 millones de euros en los últimos años.

Fuentes consultadas por INFORMACIÓN han confirmado que esta práctica es habitual. No obstante, este sistema supone saltarse el artículo 26 de las normas por las que se rigen las cámaras valencianas (Resolución del conseller de Economía del 24 de marzo de 2023) indica que "la convocatoria se realizará por medios electrónicos y contendrá con carácter general, el orden del día, el borrador del acta de la sesión anterior, expresándose en la misma o en nota adjunta, de un modo resumido, los asuntos o dictámenes que figuren en el orden del día". La información sobre las cuentas se solicitó a la entidad que no facilitó los datos y remitió a su próxima publicación en el portal de Transparencia.

Empresarios acceden a la sede de la Cámara de Alicante en Ruperto Chapí. / PILAR CORTES

La plataforma también deberá hacerse eco de las cuentas de 2024 que son las que se liquidaron en el pleno de septiembre. Junto a ellas, se debe publicar el informe de auditoria. La documentación sigue ahora su curso y se remite a la Conselleria de Comercio que es la tutelante de las cámaras en su condición de entidades de derecho público. En este punto, el informe del tesorero, el empresario Rafael Hierro, explicó que se cerró el ejercicio con "un saldo positivo de 1,4millones". Frente al presupuesto inicial, los ingresos se incrementaron en 2,4 millones. El origen es la mayor llegada de fondos europeos para formación; mientras que los gastos pasaron de 7,8 millones a 8,8 millones. En este capítulo se imputan los dos préstamos para las obras de la nueva sede de Panoramis, de los "cuales se ha consumido 3,2 millones de euros" y se ha pagado 2,9 millones para la obra, según recoge la documentación. Cabe recordar que la obra se adjudicó por un importe global de 4 millones.