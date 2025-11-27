Formación
El Foro Liberal se convierte en socio estratégico del Instituto Juan de Mariana
La plataforma alicantina abrirá unas oficinas en el centro de Alicante que serán también sede del "think tank" de pensamiento liberal que ensalza figuras como Margaret Thatcher o Milei
Este jueves se ha cerrado la primera formación promovida por el Foro Liberal junto al Instituto Juan de Mariana. El final del curso en la que han participado diferentes empresarios alicantinos se ha traducido en el anuncio de que el "think tank" con un marcado carácter liberal contará en la ciudad con sede a través de su alianza estratégica con la plataforma alicantina.
El Foro Liberal está impulsado en Alicante por los empresarios Margarita Martínez, Manuel Pomares y Andrés Karp, y según han señalado, el siguiente paso será la apertura de unas oficinas en el centro de la localidad para seguir impartiendo la formación dirigida al empresariado. La propuesta significa el aterrizaje de una opción privada que será la tercera con la que cuente la provincia tras la reciente apertura de Campus Cámara CEU y la ya existente por parte de Fundesem.
El instituto es un centro que se creó en 2005 y tiene como referentes a figuras como Margaret Thatcher o, en la actualidad, al presidente argentino Javier Milei, y promulga una defensa del liberalismo económico. Su nombre lo debe a un teólogo e historiador español que fue figura representativa de los escritores e intelectuales españoles de la Compañía de Jesús durante el Siglo de Oro.
La jornada ha contado con la asistencia del presidente del instituto Manuel Llamas y la master class ha corrido a cargo del ex CMO de Coca Cola, Marcos de Quinto. El curso es el primero que lleva adelante el Foro y cuenta con la colaboración de Jovempa, el Foro de Debate Germán Bernácer y la asociación Pie en pared, que en su momento promovieron el proio de Quinto y el que fuera portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Guirauta.
