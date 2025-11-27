El pavo sigue siendo cosa de la Navidad en Alicante

El día de Acción de Gracias no ha arraigado en la provincia de Alicante, al menos en lo que al consumo de pavo se refiere. Y es que la demanda en las carnicerías es prácticamente la misma que el resto del año, mientras que en las fechas navideñas se quintuplica. Todo en un contexto en el que la gripe aviar no ha alterado ni el consumo ni los precios tanto de pavos como de pollos. Al contrario de lo que sucede con el coste de los huevos, que ha aumentado un 25 % con relación a hace un año.

Al contrario de lo que ha sucedido con la vertiente comercial del Black Friday, una celebración de EE UU que tanto en España en general como en la provincia en particular ha arraigado con fuerza, no ha sucedido lo mismo con el menú que los norteamericanos consumen en estas fechas. Todos los años millones de estadounidenses se reúnen en la mesa alrededor de un pavo, algo que, sin embargo, no ha calado por estos lares.

El pavo sigue consumiéndose mayoritariamente en Navidad. / EP

Así se deduce de la demanda de esta voluminosa ave en las carnicerías. Consultados diferentes establecimientos del Mercado Central de Alicante, las ventas de pavo en esta época son prácticamente idénticas a las del resto del año, más allá de algún norteamericano residente en la provincia que sí lo pide de manera testimonial.

Sin embargo, la cosa cambia de manera radical con la llegada de las Navidades, cuando la demanda se quintuplica o incluso más, en una tradición que sí está plenamente arraigada en los hogares alicantinos. Las carnicerías, de hecho, ya se preparan para la avalancha de solicitudes que, previsiblemente, arrancará en apenas una semana.

Precios

Todo en un contexto, destacan los propietarios de estos negocios, en el que la gripe aviar que ha obligado al confinamiento de las granjas al aire libre no ha incidido ni en el consumo ni en los precios. El pavo, en Navidad, se espera que se encarezca entre 10 o 20 céntimos el kilo, pero nada inhabitual para estas fechas.

Tampoco la gripe ha incidido en los precios y la demanda de pollo. Todo lo contrario que en los huevos, que con relación al año pasado se han encarecido alrededor de un 25 %, situándose ahora mismo alrededor de los 3,15 euros la docena. Si bien el progresivo incremento ya venía de antes, por los mayores costes de producción,