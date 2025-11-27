Las reservan hoteleras crecen un 35 % impulsadas por el Black Friday

Si hay una cosa que gusta al sector turístico es poder trabajar con previsión y lo que era una moda para el campo de la tecnología ha cogido vuelo en las reservas hoteleras. Hosbec ha revelado este jueves que el impacto del Black Friday en las ventas de plazas para el próximo año se "incrementan entre un 35 % y un 50 % sobre el volumen normal en esta época del año y muchas de estas ventas se centran ya en la campaña 2026". Esto significa empezar a llenar camas para un periodo que va desde la Semana Santa hasta el verano.

Las operaciones realizadas durante esta promoción se traducen en una apuesta de "consumidores españoles y europeos" por decidir ya sus vacacions e incluso dejarse las vacaciones pagadas. Desde la patronal hotelera, señalan que "es una tendencia que cada vez el consumidor mira más: el ocio y los viajes siguen en segunda posición de prioridad de gasto sin perder atractivo para nuestros clientes".

Entre los aspectos a destacar, Hosbec subraya que, además, las políticas restrictivas frente a cancelaciones que son aplicables a estas ofertas, multiplican hasta por 5 la facturación real de la campaña de Black Friday frente a una facturación ordinaria. Mayte García, directora ejecutiva de la asociación, indica que "son reservas firmes, que se ejecutan y se llevan a término en un porcentaje cercano al 99%, lo que garantiza que no habrá fuga de clientes a otros destinos".

Balcones de un hotel en Alicante. / Rafa Arjones

Al mismo tiempo, reconoce que la práctica se ha extendido a otros subsectores turísticos como compañías de transporte, compañías aéreas y mucha oferta de ocio complementario, complementan también el viaje soñado con importantes rebajas y promociones.

Canal propio

Junto al factor previsión, García también ha destacado el hecho de que, "en estos días, los descuentos más habituales se sitúan en una franja del 20-25 % sobre tarifa, aunque hay algunos programas de fidelidad que pueden incrementar este descuento hasta el 35-40 %. Estos porcentajes se aplican sobre los precios de tarifa del hotel en su propia web o en su propio canal de reservas, por lo que el Black Friday también se utiliza para fomentar el canal propio de comercialización y fidelizar clientes".

Es justo la venta directa lo que supone un mayor margen para los gestores y, al mismo tiempo, les ayuda a posicionar su marca en la red. En el caso de Benidorm, destino de referencia por su capacidad de plazas hoteleras, este sistema está siempre entre los principales objetivos de las cadenas hoteleras.

Los descuentos más habituales se sitúan en una franja del 20-25 % sobre tarifa, aunque hay algunos programas de fidelidad que pueden incrementar este descuento hasta el 35-40 %.

La flexibilidad permite estrategias diferentes y Hosbec apunta a la existencia de hoteles que aplican este descuento a toda la oferta abierta para venta y otros lo dirigen a reservas adelantadas de temporada de verano 2026. "Es frecuente encontrar también condiciones más estrictas para anulación de reservas en el caso de estos precios promociónales", advierten.

Otra de las tendencias observadas es la de los establecimientos de la Comunidad Valenciana que "no se quedan sólo en el alojamiento sino que extienden también su política de descuentos al resto de servicios del hotel. En este caso, estas promociones son más moderadas, un 10 % de media, y abarcan otros servicios, restaurantes o actividades deportivas".