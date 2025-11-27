Los "riders" en Alicante constituyen el Comité de Empresa y Glovo abre batalla legal

Alicante se ha convertido, oficialmente, en la segunda provincia de España en conformar Comité de Empresa en el seno de Glovo. Con más de 600 trabajadores, los representantes de UGT y COOO han constituido el órgano de representación de los trabajadores tras las elecciones que se celebraron el pasado 12 de noviembre. El acuerdo al que han llegado ha situado a Julio César Sauce como presidente; Antonio Martín, como vicepresidente y Julio C. Díaz, en calidad de secretario. Los tres de UGT, que fue el que ganó las elecciones. Uno de los primeros acuerdos ha sido la creación de una comisión que se encargará de velar por la seguridad y bienestar de las prácticas. En este grupo de trabajo, habrá dos representantes por organización sindical.

Fuentes de UGT han confirmado que los avances en la materia de derechos sigue la hoja de ruta que ya se estableció desde que se convocaran las votaciones y que lamentan que la multinacional haya cogido la vía de la batalla judicial, en referencia a la denuncia que realizó Glovo en los juzgados sobre el "preaviso" de elecciones. El juicio se celebró la semana en el Juzgado de Lo Social y se está a la espera del fallo. En este sentido, los representantes de los trabajadores temen nuevos obstáculos por parte de la multinacional con lo que la batalla legal se ha abierto en un momento en el que consideran que no tiene sentido dar pasos atrás, sino enfocarse en mejorar condiciones laborales y atajar las posibles prácticas fraudulentas.

Modelo para otras provincias

La constitución del Comité sirve, también, de apoyo para otras provincias que están en proceso del generar este órgano. Hasta la fecha solo consta el de Navarra, pues en Barcelona el que se creó está relacionado con la entrega de comida de supermercados. En Alicante, el proceso de elaboración del censo de empleados dados de alta fue el primer escollo que se tuvo que salvar, pues los datos no estaban actualizados, según denunciaron desde UGT.

Un repartidor en bicicleta de la empresa Glovo durante un reparto en Alicante. / Rafa Arjones

Con más de medio millar de repartidores, la ley establece una equivalencia de 17 representantes. Tras los resultados, UGT obtuvo nueve y CCOO, ocho. En el caso del primero, además, de los propios "riders", los delegados sindicales con experiencia en el sector colaboraron y asesoraron para que se pudieran llevar adelante las elecciones y los trabajadores se pudieran organizar de acuerdo con las normas de Trabajo.

La situación de los "riders" autónomos que pasaron a ser declarados de oficio como asalariados generó un traspaso de masa laboral en Glovo que cambió por completo la estructura de Glovo. Sin embargo, como INFORMACIÓN ha venido publicando, las situaciones de precariedad se siguen dando, así como los problemas de altas y bajas, posibles desvíos de encargos a subcontratas y otros métodos que hacen que se desvanezcan las intenciones de la empresa por formalizar y reestructurar su sistema de trabajo.

Desde el Comité de Empresa, han confirmado que se afrontan los próximos meses desde la unidad y con ilusión por dar respuesta a las demandas de los compañeros. Aunque el nivel de participación fue bajo respecto a las previsiones iniciales (por debajo del 50 %). Se considera que hay sintonía y líneas claras de trabajo.