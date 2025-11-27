Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE plantea un nuevo recorte del 65 % para la pesca de arrastre y deja al sector de Alicante al borde de la desapartición

La medida supondría pasar de los 133 días de faena actuales a apenas 50, lo que dejaría sin viabilidad económica a las embarcaciones

La flota de arrastre de Alicante estrena las nuevas redes impuestas por la UE

La flota de arrastre de Alicante estrena las nuevas redes impuestas por la UE / Pilar Cortés

Miguel Vilaplana

Revés en toda regla. La Comisión Europea, lejos de incrementar los días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo como exigía el sector y el Gobierno, ha propuesta un nuevo recorte para 2026, en este caso del 65 %, lo que propiciaría que se pasase de las 133 jornadas actuales a apenas 50. Un hachazo que, de consumarse, podría suponer la sentencia de muerte definitiva para esta modalidad de pesca, que viene encadenando en los últimos cinco años restricciones continuadas en su actividad.

El Gobierno había reclamado un aumento de las cuotas, teniendo en cuenta que los informes científicos constatan que la fauna marina se está recuperando. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea ha ido justo en el sentido contrario, con un planteamiento que, de aprobarse finalmente, supondría recortar los días de faena un 65 %.

Desembarco de pescado en el puerto de La Vila Joiosa.

Desembarco de pescado en el puerto de La Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Desde el grupo socialista en el Parlamento Europeo, la diputada Leire Pajín ha mostrado su malestar por esta propuesta, instando a las autoridades comunitarias en la materia a reconsiderar la posición en base a los informes científicos. También reclama un compromiso en materia de ayudas al sector.

Sea como fuere, lo que parece evidente es que la flota pesquera de arrastre, de la que forman parte 122 embarcaciones alicantinas, sufriría un revés al cual resultaría muy complicado sobrevivir, dado que según afirman sus responsables, es totalmente inviable económicamente mantener la actividad con tan pocos días de hacerse a la mar. Y todo, además, después de las inversiones realizadas este año para cambiar las redes, requisito que se impuso desde la UE para evitar los recortes.

