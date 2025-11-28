La actual sede de la Cámara de Alicante sale a la venta en Idealista por tres millones de euros

"Ubicación privilegiada en pleno centro de Alicante, frente al Teatro Principal, con vistas despejadas a la plaza de Ruperto Chapí y a la avenida de la Constitución. A solo un minuto a pie del Mercado Central y del Tram, este edificio representa una oportunidad única para establecer tu negocio o inversión en una zona emblemática de la ciudad".

Así se vendía hasta ayer el edificio que todavía alberga las dependencias de la Cámara de Comercio de Alicante y que la entidad debe abandonar en breve. Una situación que ha provocado que, a su vez, la institución presidida por Carlos Baño haya "desahuciado" al Ayuntamiento de Alicante del antiguo hotel Palas al no poder disponer de la sede que ha construido sin licencia en Panoramis y con una planta de más.

El anuncio estaba colgado hasta ayer en el popular portal inmobiliario Idealista -donde se había actualizado solo unas horas antes- y también en la web de una inmobiliaria especializada en producto de lujo, perteneciente a un conocido grupo alicantino, aunque tras las llamadas de este diario para interesarse por la publicación fue suprimido rápidamente.

Propiedad rusa

Los propietarios del inmueble son los herederos del inversor ruso -siberiano, por más señas- que en el año 2014 adquirió el edificio de manos de la desaparecida patronal provincial Coepa por 2,35 millones de euros. Una operación con la que la organización empresarial saldó parte de su deuda.

Una captura de pantalla del anuncio del edificio de la Cámara de Alicante en Idealista. / INFORMACIÓN

En aquel trato fue clave que el edificio ya contara con un inquilino asegurado, la Cámara de Alicante que, por entonces, también buscaba reducir gastos y se reubicó en el inmueble de la plaza de Ruperto Chapí mientras alquilaba el edificio del Palas al Ayuntamiento de Alicante.

Al igual que ocurría en este último caso, el contrato de alquiler inicial había vencido y se venía renovando anualmente con el beneplácito de los propietarios, satisfechos de recibir una buena renta mensual. Sin embargo, cuando Carlos Baño decidió dotar a la institución de una nueva sede y lanzó el proyecto de Panoramis con la excusa de que en su sede actual era imposible poner en marcha el centro de formación que quería, los dueños del edificio se vieron obligados a sacar el inmueble al mercado a través de varias inmobiliarias.

Las fuentes del sector consultadas señalan que la intención de los propietarios siempre ha sido buscar un nuevo inquilino que les garantizase un flujo regular de ingresos. Sin embargo, la búsqueda de ese nuevo arrendatario ha resultado bastante complicada. Y no tanto por el precio -los dueños piden unos 15.000 euros mensuales, según se podía leer en el anuncio de Idealista-, como por las propias características del edificio.

Más de 80 años de antigüedad

Construido en 1940 sobre una parcela de 225 metros cuadrados, la todavía sede de la Cámara de Alicante resulta algo incómoda para los estándares actuales. Para empezar, por su distribución en cinco plantas no demasiado amplias y una estructura lejos de las zonas diáfanas que ahora se demandan. Así, aunque la superficie construida total suma más de 1.400 metros, la sensación es de estrechez, como se han quejado a lo largo de los años muchos trabajadores de la institución.

Por el lado de la demanda, además, tampoco son tantas las empresas o instituciones dispuestas a alquilar un edificio entero para establecer sus oficinas, lo que reduce la lista de interesados. Por si todo lo anterior fuera poco, los propietarios se encontraban con la incertidumbre de desconocer cuándo dejaría libre el inmueble la Cámara.

¿Hotel o coworking? En el anuncio de venta y alquiler del edificio se especifica que, aunque actualmente está acondicionado como oficinas, el edificio de la plaza de Ruperto Chapí podría adaptarse a otros usos comerciales, residenciales o de servicios. En concreto, se sugiere la posibilidad de establecer en el inmueble un coworking, una clínica -como las muchas que hay por la zona-, una sede institucional y un "hotel boutique". Sin duda, unas sugerencias destinadas a vencer las reticencias de los posibles compradores.

Inicialmente, todo estaba previsto para que los trabajadores de la institución cameral se trasladaran a Panoramis el pasado mes de junio -algunos tienen las cajas hechas para la mudanza desde entonces-, pero las irregularidades detectadas impidieron finalizar los trabajos.

Hasta fin de año

Al final, parece que la paciencia de los propietarios se acabó y comunicaron a la Cámara de Alicante que debía marcharse antes de final de año. Según las diversas fuentes consultadas, se llegó a informar de que ya había un nuevo inquilino o un nuevo propietario, dependiendo de a quién se consulte en la entidad. En cualquier caso, el ultimátum era claro: el 31 de diciembre debía quedar libre.

La demora en encontrar arrendatario también parece que provocó que los propietarios se abrieran a la posibilidad de vender, ya que inicialmente solo querían alquilarlo. En el anuncio publicado hasta ayer se señala que estaban dispuestos a analizar ofertas a partir de tres millones de euros, lo que supondría 650.000 más de los que se pagaron a Coepa en su día.

Tras la retirada precipitada del anuncio, este diario ha consultado con la inmobiliaria responsable del mismo si ya había nuevo comprador o inquilino, sin que desde la firma hayan querido responder.