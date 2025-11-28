AEFA, 30 años defendiendo los intereses de la empresa familiar

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado en 2025 su 30 aniversario con una intensa agenda de actividades que ha servido no solo para conmemorar su trayectoria, sino también para reafirmar su papel como referente en el tejido económico y social. Fundada en 1995 por Manuel Peláez junto a un grupo de 32 visionarios empresarios, AEFA fue la primera asociación territorial de empresa familiar constituida en España y hoy suma 196 empresas asociadas.

El aniversario ha sido una oportunidad para visibilizar el impacto real de la empresa familiar, que representa el 94 % del tejido empresarial alicantino, genera más del 85 % del empleo privado y aporta cerca del 80 % del PIB privado. Durante este año, AEFA ha continuado con su labor impulsando todo tipo de actividades: foros de debate, networking, reconocimiento, encuentros con instituciones, actividades divulgativas…

Una extensa actividad que pone de manifiesto la importancia de la entidad, su arraigo con el territorio, la vocación de servicio a la comunidad y sobre todo, la fuerza para continuar y hacer cada día más grande este modelo empresarial.

Entre las acciones más destacadas ha estado la celebración de la gala conmemorativa del 30 aniversario, un momento de celebración, de unión y de reconocimiento a sus asociados. Un año más, se celebraron los Premios AEFA, que distinguen la trayectoria y los valores de empresas y empresarios familiares referentes.

También ha tenido especial relevancia la VI Gala de Empresas Centenarias, organizada junto a la Cámara de Comercio, que se ha consolidado como un homenaje a la contribución histórica de compañías que han superado el siglo de vida.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, ha valorado este año como «un ejercicio de celebración, pero también de compromiso». «Estos 30 años nos permiten mirar con orgullo el camino recorrido, pero sobre todo reforzar nuestro propósito de seguir acompañando a las familias empresarias en los retos de futuro». Para Antón, el 30 aniversario ha sido también una forma de «poner en valor un modelo económico que genera empleo estable, está comprometido con el territorio y se basa en la visión a largo plazo».

A lo largo del año, AEFA ha intensificado su labor formativa y de acompañamiento. Uno de los pilares ha sido el fortalecimiento de sus dos cátedras universitarias, en la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, que desde hace más de dos décadas contribuyen a la formación de nuevas generaciones de profesionales en torno a la realidad y desafíos de la empresa familiar.

En ese mismo objetivo se enmarca el trabajo del Fórum AEFA, un espacio dirigido a las nuevas generaciones de empresarios y empresarias familiares que un año más ha apostado por actividades que les unen y preparan para el mañana.

La experiencia y visión de quienes han liderado las empresas familiares durante décadas también ha tenido protagonismo a través de AEFA Sénior, un grupo que canaliza el conocimiento acumulado de empresarios veteranos. La interacción entre ambas iniciativas ha sido uno de los elementos más enriquecedores del año.

En el plano institucional, AEFA ha reforzado su presencia en el debate público a través de jornadas, encuentros con expertos y participación activa en los principales foros empresariales. Ha mantenido su firme defensa de los intereses de la empresa familiar ante las administraciones denunciando la infrafinanciación estructural que sufre Alicante.

Una de sus principales reivindicaciones es la necesidad de proteger fiscalmente a las empresas familiares en el momento del relevo generacional. Se trata de permitir que las empresas puedan continuar, sin poner en riesgo su viabilidad por cargas fiscales que no reconocen su especificidad. En este sentido, se solicita que la Comunidad Valenciana impulse una ley autonómica de apoyo a la empresa familiar, como ya existe en otras regiones.

El exceso de presión fiscal y regulatoria que soportan las empresas, lo que limita su capacidad de crecimiento y dificulta su día a día, es otra de las reclamaciones más relevantes en la actualidad. La transparencia sobre el coste real del empleo y una reflexión rigurosa sobre problemas como el absentismo o la caída de la productividad, son otras cuestiones que reclaman un abordaje desde una visión nacional. AEFA cierra su 30 aniversario con el impulso necesario para afrontar los próximos desafíos con la misma determinación que ha guiado su trayectoria desde 1995.