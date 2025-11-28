Aena resetea el proceso de tutela al proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

Parada y nuevo comienzo para las tutelas de los proyectos de ampliación de los aeropuertos. Aena ha decidido volver a licitar la asistencia técnica encargada de la supervisión de la redacción de los proyectos, así como de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. La decisión se adopta tras la impugnación por parte de una empresa, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de los pliegos de un expediente similar que afecta a las terminales de la red de los lotes de Canarias, Baleares, Norte, Este, Sur y Centro, con un presupuesto de licitación de 265 millones de euros.

Con esta decisión, la empresa gestora renuncia a continuar con el proceso y volverá a sacar la licitación en un plazo que, a priori, se ha establecido de máximo dos meses. El expediente se licitó el pasado 30 de octubre por un importe de 46 millones y ahora Aena trata de evitar una impugnación por la inclusión de cláusulas de solvencia técnica iguales al expediente anulado por el TACRC. El "cambio busca acelerar así los tiempos de la nueva licitación, que está prevista entre diciembre y enero", según indican. Con estas asistencias técnicas, que se suman a la licitación de la redacción del proyecto de ampliación para la que se prevé una inversión total de 1.154 millones.

El inicio de la reforma y ampliación de la terminal Miguel Hernández se ha incluido en la propuesta del plan de inversiones que se incorporará al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el quinquenio 2027-2031. De acuerdo con el documento, la obra obedecerá a dos objetivos básicos: dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

La terminal Miguel Hernández, en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

Las tareas de la asistencia técnica es un apoyo que se suele realizar en la ejecución de las infraestructuras para vigilar el cumplimiento en materia de diseño y calidades. En este caso, al igual que la actuación, se prevé un concurso de cinco años, lo que dibuja un escenario en la órbita de 2031 como pronto.

Los cambios

De acuerdo con la propuesta de Aena, la pieza angular de esta remodelación será la ampliación del actual edificio terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General. La extensión se dirigirá a gestionar la futura demanda de tráfico no Schengen, con un control de fronteras centralizado que se adapta a los nuevos requisitos de la normativa de la UE y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar la calidad del servicio de los pasajeros y aerolíneas. Esto también implicará la adecuación de la actual terminal a la nueva configuración, ganando superficie para el control de seguridad, donde está previsto instalar cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación.

Con la construcción del nuevo dique también se crearán nuevos espacios comerciales para pasajeros que no pertenezcan al espacio de seguridad europeo y, en esta línea, se proyectará una nueva Sala VIP específica para los pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque.

Por lo que respecta al área de movimiento, las principales actuaciones se centran en la remodelación de la plataforma ubicada frente al nuevo dique (prolongación del actual) y en el proyecto de reconfiguración de plataforma destinada a la nueva área de aviación general.