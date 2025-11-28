Agricultura y Turismo urgen un pacto de Estado para garantizar la llegada de agua a Alicante

Un pacto de Estado para garantizar la llegada del agua a la provincia de Alicante, al margen de la política y planificado por los técnicos. Esa ha sido la petición unánime, aunque especialmente de la agricultura y el turismo, que ha salido este viernes de la celebración de la quinta edición de los Premios Lorenzo Pardo. Un acto, organizado por INFORMACIÓN junto a la Diputación en la emblemática Plaça del Castell de Benidorm, en el que se han defendido las bondades del trasvase Tajo-Segura, sometido a continuos recortes y cuyo futuro se encuentra en estos momentos en el aire. El presidente de la institución provincial y alcalde del municipio anfitrión, Toni Pérez, ha instado a defender esta infraestructura, que ha calificado de trascendental para el conjunto de la sociedad alicantina.

La cita, con el impresionante skyline de Benidorm como decorado, ha convocado a expertos en temas hídricos y representantes institucionales, todo con el objetivo de acompañar a los galardonados de este año. En esta ocasión, el premio individual ha recaído en José Andújar, regante y presidente de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, uno de los líderes en la batalla contra el cierre del trasvase, con toda una trayectoria dedicada a la defensa del agua.

Mi abuelo impulsó las confederaciones y trasvases porque el agua es de todos Lorenzo García-Ormaechea — Nieto de Manuel Lorenzo Pardo

La mención especial, por su parte, ha sido para Asaja Alicante, una organización que representa al 90 % de los agricultores y ganaderos de la provincia, y con un fuerte carácter reivindicativo que también se está poniendo de manifiesto con la firme defensa de la conducción Tajo-Segura.

Premio Lorenzo Pardo 2025: Laudatio sobre José Andújar Premio Lorenzo Pardo 2025: Laudatio sobre José Andújar

El galardón a la trayectoria, por último, ha ido a parar a la empresa Hidraqua, con un proyecto vital de 40 años en la ciudad de Benidorm, donde abrió el primer centro de innovación de la Comunidad Valenciana, Dinapsis, en lo que se convirtió en una decidida apuesta por la digitalización de la gestión del agua.

El acto se ha desarrollado en la Plaça del Castell de Benidorm. / PILAR CORTES

Tras la bienvenida a cargo del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, quien ha destacado los méritos de los premiados, ha sido Manuel Lorenzo García-Ormaechea, nieto de Lorenzo Pardo, quien asistió junto al su otro nieto, Manuel Lorenzo Fornier, el que ha realizado el saludo inicial. Así, se ha referido precisamente a su abuelo, al que ha definido como «impulsor de las confederaciones hidrográficas y un gran defensor de los trasvases». Según sus palabras, «Manuel Lorenzo Pardo siempre tuvo en mente el aprovechamiento del agua y por eso impulsó las confederaciones, organismos que gestionarían de forma integral los ríos salvando las divisiones provinciales. El agua es de todos; eso es lo que pensaba mi abuelo y quien les habla».

Benidorm es un ejemplo porque es la ciudad europea que menos agua pierde Jordi Azorín — Consejero delegado de Hidraqua

Después ha sido el turno de Jordi Azorín, consejero delegado de Hidraqua, quien ha empezado su discurso dejando claro que el agua «no es solo un problema de los agricultores y de las empresas, sino del conjunto de la sociedad». Y ha remarcado su especial «ilusión» por el hecho de que la entrega de premios se haya desarrollado en Benidorm, remarcando que «es mundialmente conocida por su turismo sostenible, pero quizá no tanto por la gestión del agua, cuando en todos los foros también se la pone como ejemplo mundial, tratándose de la ciudad de Europa que menos agua pierde, o por su apuesta por convertir la depuradora en una biofactoría, pasando de una instalación que consumía recursos a otra que los produce, generando agua para el riego y energía eléctrica».

Lorenzo García-Ormaechea, nieto de Lorenzo Pardo; Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; José Vicente Andreu, presidente de Asaja; Lorenzo Fornier, nieto de Lorenzo Pardo; Toni Pérez, presidente de la Diputación; José Andújar, presidente de Riegos Levante Margen Derecha; Joaquín Melgarejo, catedrático; Jordi Azorín, consejero delegado de Hidraqua; y Roque Bru, persidente de Riegos de Levante. / PILAR CORTES

Llegados a este punto, ha elogiado la gestión conjunta entre el Ayuntamiento e Hidraqua, una colaboración público-privada que ha calificado de exitosa, y en la que ha elogiado sobre todo el papel jugado por el Consistorio, «siempre empeñado en hacer de Benidorm un ejemplo de la gestión sostenible del agua».

El Tajo-Segura es un privilegio, es una herramienta de justicia Joaquín Melgarejo — Catedrático de la Universidad de Alicante

Uno de los momentos destacados del acto ha sido la intervención de Joaquín Melgarejo, catedrático de Historia e Instituciones Económicas e investigador del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), quien ha pronunciado una laudatio sobre el premiado a título individual, José Andújar. En su exposición, ha hecho referencia Manuel Lorenzo Pardo, al que ha calificado de figura clave del pensamiento hidráulico del siglo XX, dado que «fue quien concibió por primera vez una política de Estado basada en la solidaridad hídrica, en la redistribución equilibrada del recurso más valioso que posee España. Comprendió algo que hoy sigue siendo esencial, que el agua no entiende de fronteras administrativas y que su gestión no puede depender del azar de las lluvias, sino de la inteligencia colectiva, la planificación técnica y el pacto social». Gracias al trabajo de Lorenzo Pardo, ha añadido, «se sentaron las bases de los grandes trasvases y regulaciones que permitieron a España afrontar sequías, expandir la agricultura de regadío y asegurar el desarrollo de amplias zonas del país».

Ciriaco Clemente, de Hidraqua; José vicente Andreu, de Asaja, y José Andújar, de Riegos Levante Margen Derecha. / PILAR CORTES

Todo a través de un espíritu, ha añadido, que es el que representa el premiado José Andújar en todos los cargos que ha ocupado, estando presente en cada espacio donde se discutía el futuro del regadío y de la agricultura, como en la negociación del memorándum del trasvase Tajo-Segura de 2013 o el Pacto Provincial del Agua de 2018.

Y ha incidido, llegados a este punto, en el que ha sido el punto central del debate en esta entrega de premios. «Hoy celebramos -ha apuntado- algo más que un reconocimiento, celebramos que las aportaciones de Manuel Lorenzo Pardo siguen vivas en personas como Pepe Andújar. Ambos comparten, cada uno en su tiempo, una convicción profunda: que la política del agua debe ser una política de Estado. Que la solidaridad hídrica no es un eslogan, es un deber moral. Y que el agua crea justicia, cohesiona territorios y garantiza el futuro». Y todo, remarca, porque «aquí, en el Levante sabemos algo que a veces se olvida: que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay economía y sin economía no hay futuro».

Está amenazada no solo la pervivencia del regadío, sino del consumo humano Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Momento que ha aprovechado para remarcar que hablar de José Andújar es hablar del trasvase Tajo-Segura. «Hablar -ha subrayado- de la infraestructura que más empleo, más seguridad hídrica y más equilibrio territorial ha generado en la historia reciente de España. El Tajo-Segura no es un privilegio. Es una herramienta de justicia. Es una infraestructura estratégica de Estado».

En términos muy parecidos se ha expresado el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, después de la entrega de los galardones al propio Andújar; a Asaja, representada por su presidente José Vicente Andreu; y a Hidraqua, en manos de su gerente Ciriaco Clemente.

Pérez también ha recordado la figura de Lorenzo Pardo, de quien ha dicho que «se ganó la confianza de los políticos españoles para recoger el agua de donde sobraba y llevarla donde hacía falta». Todo a través de un espíritu de solidaridad que hoy, opina, está en entredicho con «las nuevas reglas de explotación y los llamados caudales ecológicos» que, ha remarcado, están amenazando «la pervivencia no solo del regadío, sino del consumo humano».

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, durante su intervención. / PILAR CORTES

En este sentido, ha destacado que Lorenzo Pardo se hace presente en estos premios «para decir que con el agua no se juega, que es necesaria la generosidad para que no falte agua en ningún lugar del mundo».

Alerta

Y ha señalado que la decisión política de recortar el trasvase puede solucionarse con una segunda decisión, pero que el problema, para él, es «qué ocurrirá mientras llega, porque la situación se puede endurecer mucho». Es por ello por lo que ha instado a todos a estar en alerta, uniendo la voz a la gente del campo. «El agua que reclamamos no es solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. La provincia solo pide el agua que se merece con una infraestructura, como es la del trasvase, diseñada por un gran ingeniero que tenía un sueño, que era el agua para todos».

A la cita han acudido, entre otros, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla; el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru; el vicepresidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Túria, Pascual Broch; el presidente de los regantes Calasparra-Cieza, Miguel Martínez; el gerente de los regantes Virgen de las Nieves de Aspe, Pedro Manchón; el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina; el juez de aguas de Orihuela, José Bernabé; o la directora de Dinapsis, Nuria Pastor.