El Consell ultima un decreto para la protección de las indicaciones geográficas artesanales

La Generalitat está ultimando el decreto que implementará el Reglamento Europeo para la protección de indicaciones geográficas artesanales e industriales en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo prevé que el Consell apruebe esta normativa a lo largo del mes de diciembre, lo que implica adelantarse al resto de territorios en el desarrollo de esta regulación que entrará en vigor el 1 de diciembre. En concreto, este próximo lunes se producirá la apertura oficial del registro que gestionará la EUIPO, con sede en Alicante.

La norma europea introduce un marco legal unificado y más riguroso para la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas a nivel europeo. Esto no solo ofrece una herramienta contra la falsificación y el fraude, sino que también garantiza al consumidor la autenticidad del producto, su calidad y su vinculación con el territorio de origen y las técnicas tradicionales. En este sentido, el decreto del Consell desarrollará la aplicación de la norma en la esfera autonómica, dando más garantías a las denominaciones de origen protegidas con las que cuenta el territorio.

Marcos Zaragoza y Marián Cano, durante su visita al Museo del Chocolate. / INFORMACIÓN

La consellera ha explicado que esta regulación supone “un nuevo derecho de propiedad intelectual que, siguiendo el ejemplo de productos insignia de nuestra autonomía, como Jijona y Turrón de Alicante, permitirá a productos artesanales e industriales de calidad vinculados a un origen geográfico específico obtener reconocimiento y protección en la UE”. Cano ha avanzado la propuesta tras una visita a la fábrica de Chocolates Valor, en Villajoyosa, a las instalaciones de Turrones El Lobo y a las Indicaciones Geográficas Protegidas turroneras.

"La Comunitat Valenciana cuenta con un patrimonio industrial y artesano de valor incalculable que, a partir de ahora, podrá verse protegido de manera efectiva. Esto es fundamental para combatir la competencia desleal y asegurar la trazabilidad de nuestros productos. Esta protección es vital para preservar el valor añadido, las técnicas tradicionales y el empleo de nuestros sectores industriales y artesanos vinculados al territorio", ha añadido la consellera. En relación con el futuro decreto, la titular autonómica ha agradecido al Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante su colaboración.