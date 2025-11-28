Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell ultima un decreto para la protección de las indicaciones geográficas artesanales

Marián Cano destaca que la norma desarrolla “la tramitación de un nuevo derecho” que se visibilizará en Europa con la apertura apertura de un nuevo registro a partir del lunes en la EUIPO

Un momento de la visita de la consellera y el alcalde de Zaragoza a la fábrica de Chocolates Valor.

Un momento de la visita de la consellera y el alcalde de Zaragoza a la fábrica de Chocolates Valor. / INFORMACIÓN

Ana Jover

La Generalitat está ultimando el decreto que implementará el Reglamento Europeo para la protección de indicaciones geográficas artesanales e industriales en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo prevé que el Consell apruebe esta normativa a lo largo del mes de diciembre, lo que implica adelantarse al resto de territorios en el desarrollo de esta regulación que entrará en vigor el 1 de diciembre. En concreto, este próximo lunes se producirá la apertura oficial del registro que gestionará la EUIPO, con sede en Alicante.

La norma europea introduce un marco legal unificado y más riguroso para la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas a nivel europeo. Esto no solo ofrece una herramienta contra la falsificación y el fraude, sino que también garantiza al consumidor la autenticidad del producto, su calidad y su vinculación con el territorio de origen y las técnicas tradicionales. En este sentido, el decreto del Consell desarrollará la aplicación de la norma en la esfera autonómica, dando más garantías a las denominaciones de origen protegidas con las que cuenta el territorio.

Marcos Zaragoza y Marián Cano, durante su visita al Museo del Chocolate.

Marcos Zaragoza y Marián Cano, durante su visita al Museo del Chocolate. / INFORMACIÓN

La consellera ha explicado que esta regulación supone “un nuevo derecho de propiedad intelectual que, siguiendo el ejemplo de productos insignia de nuestra autonomía, como Jijona y Turrón de Alicante, permitirá a productos artesanales e industriales de calidad vinculados a un origen geográfico específico obtener reconocimiento y protección en la UE”. Cano ha avanzado la propuesta tras una visita a la fábrica de Chocolates Valor, en Villajoyosa, a las instalaciones de Turrones El Lobo y a las Indicaciones Geográficas Protegidas turroneras.

"La Comunitat Valenciana cuenta con un patrimonio industrial y artesano de valor incalculable que, a partir de ahora, podrá verse protegido de manera efectiva. Esto es fundamental para combatir la competencia desleal y asegurar la trazabilidad de nuestros productos. Esta protección es vital para preservar el valor añadido, las técnicas tradicionales y el empleo de nuestros sectores industriales y artesanos vinculados al territorio", ha añadido la consellera. En relación con el futuro decreto, la titular autonómica ha agradecido al Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante su colaboración.

