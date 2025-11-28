Gobierno
Cuerpo no presenta su candidatura para presidir el Eurogrupo
El sucesor del irlandés Pascal Donohoe, que dimitió hace unas semanas, se conocerá el 11 de diciembre
EP
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentar su candidatura para presidir el Eurogrupo tras la salida del irlandés Pascal Donohoe, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.
Cuerpo optó sin éxito el pasado julio a tomar el relevo de Donohoe al frente del Eurogrupo, pero el irlandés fue revalidado por consenso para repetir en el cargo que ocupaba desde 2020, tras imponerse entonces a la española Nadia Calviño. El irlandés, sin embargo, apenas había iniciado el nuevo mandato de dos años y medio cuando este mismo noviembre anunció su dimisión como ministro y, por tanto, su salida del Eurogrupo para convertirse en director gerente y responsable de Conocimiento del Banco Mundial, el segundo puesto en la institución internacional liderada por Ajay Banga.
El 11 de diciembre
Así, el 18 de noviembre de 2025, Makis Keravnos, ministro de Hacienda de la República de Chipre, pasó a ser presidente en funciones del Eurogrupo tras la dimisión de Donohoe. De acuerdo con los métodos de trabajo del Eurogrupo, Keravnos desempeñará esta función hasta que se elija a un nuevo presidente.
Está previsto que, tras la formalización de las candidaturas este viernes, los miembros del Eurogrupo --con mayoría del Partido Popular Europeo-- elijan, por mayoría simple, al presidente del Eurogrupo el 11 de diciembre, iniciándose oficialmente su mandato el 12 de diciembre por un periodo de dos años y medio. Además del proceso para que los ministros de Finanzas de la zona euro elijan al relevo de Donohoe, está previsto también que antes de final de año se inicie el proceso de renovación del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) con la convocatoria de candidaturas para el relevo de Luis de Guindos como vicepresidente.
Desde el Gobierno, han asegurado que España continuará trabajando para asegurar una presencia "significativa e influyente" en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que la voz del país contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada.
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques
- Paco Cerdà: 'Deben quedar hitos importantes como el Valle de Cuelgamuros para que uno tenga la experiencia del horror
- Benidorm adjudica a una unión de empresas locales la organización de conciertos en los nuevos campos de fútbol
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox