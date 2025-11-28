Diversual se afianza como referente nacional en el sector erótico desde Sant Joan d’Alacant

La empresa alicantina de juguetes eróticos Diversual, con sede en Sant Joan d’Alacant, ha consolidado su posición como uno de los principales referentes del sector erótico en España. Con más de una década de trayectoria, la firma se sitúa entre las tiendas online con mayor volumen de ventas en el país, destaca por su marca propia y protagoniza una expansión internacional en auge, especialmente en Francia e Italia, algunos de sus mercados estratégicos.

Fundada en 2012, diversual.com ha sabido construir un modelo de negocio sólido que combina comercio electrónico, desarrollo de producto y educación sexual. A través de su Academia Diversual, es también la mayor comunidad en habla hispana dedicada a la divulgación en esta materia, con un enfoque pedagógico que le ha permitido conectar con un público amplio y transversal.

El auge del sector en los últimos años ha sido clave para el crecimiento de Diversual. La popularización de ciertos productos icónicos y la normalización del autocuidado sexual han ampliado significativamente el perfil de consumidores. “La franja de edad actual va de los 20 a los 60 años, y especialmente entre los más jóvenes el uso de juguetes, en pareja o en solitario, se ha naturalizado”, explica Fernando Martínez, CEO de la compañía.

El auge del sector en los últimos años ha sido clave para el crecimiento de Diversual. / INFORMACIÓN

Para dar respuesta a esta nueva demanda, la firma ha desarrollado un catálogo que apuesta por la inclusividad, con productos aptos para todas las identidades de género, opciones veganas y diseños adaptados a diferentes necesidades. La venta online, su principal canal, ha sido fundamental para consolidar esta transformación.

Marca propia y producción nacional

Uno de los elementos diferenciales del sexshop online Diversual es el impulso de su marca propia, que representa ya cerca del 60 % del total de sus ventas. La empresa diseña y fabrica productos como vibradores, masturbadores y dispositivos tecnológicos que destacan por su calidad, accesibilidad y diseño, muchos de cuyos componentes son producidos en España y, en gran medida, por empresas proveedoras de la provincia de Alicante.

Este posicionamiento ha permitido a Diversual no solo destacar en el mercado nacional, sino también competir con éxito en el exterior, donde su marca empieza a consolidarse.

La expansión internacional es otro de los vectores de crecimiento de la firma. Francia se ha convertido en el principal destino de sus exportaciones, donde algunos de sus productos superan en ventas a marcas tradicionales. Esta acogida positiva refuerza la competitividad del diseño español en un mercado exigente y abre nuevas oportunidades en Europa.

El crecimiento de Diversual ha venido acompañado por la apertura de un nuevo centro logístico de más de 1.300 m². / INFORMACIÓN

Nuevas instalaciones en Sant Joan d’Alacant

El crecimiento de Diversual ha venido acompañado por la apertura de un nuevo centro logístico de más de 1.300 m². Situado en Sant Joan d’Alacant, permite mejorar la eficiencia operativa, incrementar la capacidad de almacenaje y acelerar la gestión de pedidos. El espacio también alberga un showroom para formación, así como zonas dedicadas a la creación de contenido audiovisual, elemento clave en la estrategia de comunicación de la empresa.

“Este traslado responde a la necesidad de ofrecer un servicio más ágil, especialmente en campañas clave como el Black Friday o la Navidad”, explica Puria Shahdoost – Rad, COO de la empresa.

En cuanto a nuevas tendencias de consumo, Diversual señala el crecimiento de la categoría de estimulación del pene, una línea de productos que ha ganado protagonismo en el último año. De cara a la campaña de Black Friday, se prevé un aumento de la demanda de dispositivos tecnológicos de gama media y alta.

Con un modelo basado en la innovación, la formación y la atención al cliente, Diversual se perfila como una de las empresas alicantinas con mayor proyección nacional e internacional, y como uno de los principales exponentes del nuevo paradigma del bienestar sexual desde la Comunitat Valenciana.