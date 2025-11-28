Los empresarios alicantinos respiran aliviados por la estabilidad que aporta la elección de Pérez Llorca

Con Donald Trump sacudiendo un día sí y otro también los mercados internacionales, la crispación política que se vive a nivel nacional y un consumo renqueante en Europa, lo último que querían los empresarios alicantinos era que la celebración de unas elecciones paralizara la administración autonómica. Por eso, todos los representantes empresariales consultados por este diario coinciden en señalar la "estabilidad" como lo que más valoran de la elección de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. O, en otras palabras, que su designación haya alejado el fantasma de las urnas.

Ya lo señalaba el pasado jueves el flamante nuevo presidente provincial de la patronal CEV, César Quintanilla –"la economía y la sociedad alicantina quieren sosiego, tranquilidad y seguridad para avanzar en sus proyectos", aseguró, a través de un comunicado- y este viernes lo han reiterado una tras otra todas las organizaciones empresariales.

Entre ellas, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), cuya presidenta, Maite Antón, ha calificado de "esencial que las empresas, y especialmente las familiares, encuentren en la administración un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que les permita trabajar y perdurar".

El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ayer a su llegada a las Cortes. / Fernando Bustamante

Eso sí, estabilidad no significa parálisis, y Antón también reclama que se avance en la aprobación de "una ley autonómica específica de apoyo a la empresa familiar, como ya están haciendo otras comunidades", además de "reducir la carga burocrática, simplificar trámites y centralizar gestiones, para que las empresas puedan dedicar su tiempo y esfuerzo a lo que realmente importa: generar riqueza y empleo".

Entre los que puede hablar con mayor conocimiento de causa está el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, que conoce en persona a Pérez Llorca desde hace años. "Es un hombre muy pro empresa, una persona muy moderada y dialogante, y creo que hoy en día, con la política que tenemos, puede venir muy bien para recuperar la confianza en la clase política. Es un perfil que suma", ha afirmado Fuster, que, no obstante, destaca la buena relación de la organización, tanto con la actual administración autonómica, como con la anterior.

Desde el punto de vista sectorial, el empresario confía en que "a este acuerdo de investidura le siga un acuerdo presupuestario y podamos comenzar 2026 con una cierta normalidad y retomar las campañas de promocion o las visitas a las ferias como antes", tras un 2025 en que los esfuerzos se han centrado en la reconstrucción de la dana, "como debía ser".

Continuidad

Unas palabras a las que también se suma el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, valora el hecho de que se dé "continuidad y consistencia a las políticas impulsadas por el Consell hasta ahora, reduciendo la inseguridad que vemos en otros ámbitos". Y, en general, ve con buenos ojos que se siga por la senda de "reducir la presión fiscal a las personas y las empresas", lo que considera "positivo" para la actividad económica.

También el presidente de la Federación Provincial de Transportes (Fetrama), Antonio Marco, considera que la estabilidad es "fundamental en este momento" para "no truncar la senda positiva de la economía de la Comunidad Valenciana ni de la provincia. Nos encontramos inmersos en un plan Endavant que lo último que necesita es que no continúe".

Marco también considera positivo el hecho de que sea un alicantino el que siga al frente del Consell. "Conoce de primera mano nuestras carencias y necesidades, y bien merece una oportunidad para que lidere el impulso que necesita la sociedad y la economía de nuestra Comunidad", ha añadido.

Los sindicatos muestran su preocupación por los guiños a la extrema derecha Si los empresarios valoran positivamente la estabilidad que aporta la elección de Juanfran Pérez Llorca, a los sindicatos no les ha gustado nada que esa estabilidad se haya logrado a base de concesiones a la extrema derecha. "En base a las propuestas que hizo ayer, podemos determinar que cuanto menos nos preocupan", asegura la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yolanda Díaz, que recalca especialmente los "guiños" que hizo a Vox el nuevo presidente de la Generalitat en "políticas de inmigración, medio ambiente y en materia fiscal". Especialmente si se tiene en cuenta que "dos de esas tres materias son competencia del Estado". Igual o más rotunda se muestra la responsable de CC OO en l'Alacantí i les Marines, Eva Calleja. "La apuesta continuista y prolongadora de la estirpe mazonista agrede directamente al conjunto de personas que conformamos el País Valencià. No es admisible un Govern negacionista del cambio climático ni criminalizador de migrantes ni que denigre los servicios públicos conduciendo a la ciudadanía a vivir peor", señala la sindicalista, que concluye "el poble valencià merece votar y elegir a sus gobernantes, salir del fango impuesto".

Ese mismo conocimiento del terreno es el que también da esperanzas a la Asociación Provincial de Promotores (Provia). "Conoce bien la importancia del turismo residencial como motor económico de la provincia y su disposición al diálogo es una buena noticia para el sector", ha apuntado su presidente, Pedro Soliveres.

"Nuestra principal petición es agilizar los trámites, disponibilidad energética y avanzar en la ejecución del Plan Vive para poder aumentar la oferta de vivienda asequible en plazos razonables", ha apuntado el promotor.

Satisfacción en el campo

Sin duda si hay un sector que sale satisfecho del discurso de investidura del jueves ese es el agrario. "Mostró gran sensibilidad por las políticas que nos penalizan desde UE a los agricultores y centró su discurso en revalorizar el sector primario como estratégico, línea fuerza que por supuesto compartimos", ha asegurado el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, que confía en que el nuevo responsable de la Generalitat "lidere una estrategia fuerte y decidida en Bruselas para defender a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana, para acabar con la competencia desleal y defender alto y claro el Trasvase Tajo Segura".

"Esperamos también una actitud decidida ante los problemas de los alicantinos, a un político que no se ponga de perfil y que traduzca sus promesas en acciones reales para el campo", avisa Andreu.

Desde la Asociación del Terciario Avanzado, Mariano Torres, considera interesantes las primeras medidas anunciadas en materia fiscal. "Aliviar a las rentas medias y facilitar el acceso a la universidad son pasos que refuerzan la cohesión social, pero el verdadero impacto dependerá de que se articule una hoja de ruta económica clara, capaz de dar continuidad a las transformaciones que la Comunidad Valenciana necesita para ser más competitiva", defiende el empresario.

De cara al futuro, demandan al presidente valenciano "situar la innovación, la digitalización y los servicios avanzados en el centro del modelo productivo. El futuro económico de la Comunidad pasa por "acelerar la modernización de pymes y administraciones, impulsar ecosistemas de colaboración y dar protagonismo a sectores capaces de generar valor transversal en toda la economía".

Plan simplifica

Por último, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fempa), José Julián Farell, insiste en que "el nombramiento de Pérez Llorca aporta un plus de estabilidad al nuevo Consell y garantiza la continuidad de medidas tan necesarias como el Plan Simplifica, ya que una tramitación más ágil y previsible resulta esencial para acelerar proyectos industriales, ampliaciones de planta, licencias de obra, autorizaciones medioambientales y trámites de innovación".

En cuanto a las medidas económicas anunciadas, considera que "toda iniciativa orientada a aliviar la presión fiscal y estimular la inversión privada constituye un avance importante para la recuperación y dinamización económica" y reclama continuidad a las mismas.

También demanda un aumento de la inversión en infraestructuras estratégicas, tanto de transporte como energéticas, logísticas y de suelo industrial.