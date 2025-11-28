El éxito no es brillar, sino provocar que otros brillen

Alicante vive un momento de transformación. La ciudad que durante décadas miró al mar como un decorado secundario, comienza a asumir su potencial como capital mediterránea de experiencias: cultura, gastronomía, deporte, innovación y bienestar. Este cambio no es espontáneo. Detrás hay tiempo, inversión, visión estratégica y sobre todo, agentes del cambio. Personas que han trabajado para que hoy Alicante sea considerada como uno de los mejores destinos de Europa.

Los verdaderos motores del desarrollo urbano no siempre ocupan titulares. Muchos construyen desde el terreno, con una mezcla de intuición, esfuerzo sostenido y compromiso con su entorno. Entre ellos, destaca FORTY Group, empresa familiar con casi 25 años de trayectoria, que ha sabido conectar su evolución empresarial con la evolución de Alicante como destino. Pero la clave de su éxito no está solo en su expansión, ni en los espacios que gestiona, sino en su manera de hacer. Y para entenderla, hay que conocer a las personas detrás de la marca. Personas que, como Emilio Del Barrio, son el alma del proyecto.

Presidente de FORTY Group y hermano mayor de los cuatro socios, Emilio representa una forma de liderar poco habitual: invisible hacia fuera, imprescindible hacia dentro. Su estilo se basa en la cercanía, en la escucha y en una obsesión casi artesanal por el detalle. Emilio ha sido testigo de grandes hitos que han conectado Alicante con el mapa nacional e internacional del ocio, el turismo, la cultura o el deporte.

Su trayectoria no responde al perfil clásico del empresario de éxito. No estudió en una escuela de negocios ni se formó en el extranjero. Su formación fue otra: la del trabajo directo, la de los oficios que aprendió junto a sus hermanos en los veranos de infancia colaborando en el negocio familiar, y más tarde, a través de los años, en cada puesto que ocupó. Ha sido camarero, DJ, creativo, diseñador de eventos, responsable de logística y producción, entre otras funciones que hoy le permiten entender cada detalle del proceso. Conoce todos los engranajes de su sector y eso le ha otorgado una visión global, pero también un respeto profundo por cada perfil que integra su equipo.

En sus propias palabras, su objetivo profesional ha sido siempre el mismo: generar emociones. “No se trata de brillar, sino de provocar que otros brillen”, dice. La satisfacción de un cliente, el aplauso al final de un evento, la mirada de una pareja que celebra algo importante, ese es el combustible que lo ha mantenido en marcha durante más de cuarenta años.

Aunque Emilio empezó mucho antes y ha trabajado diferentes proyectos y empresas, él y sus tres hermanos llevan toda la vida trabajando juntos. Un modelo poco frecuente, pero que ha sido la columna vertebral de FORTY Group. “Nos queremos, nos decimos ‘te quiero’ cada día, y si algún día el negocio afectara a nuestra relación, lo cerraríamos sin dudar”, asegura. Cada uno de ellos ha desarrollado su propio rol. Emilio es el creativo, el que imagina lo que aún no existe. El que ve en un espacio vacío un concepto, un ambiente, una experiencia.

Su liderazgo no se impone, acompaña. Quienes han trabajado con él lo describen como alguien exigente, sensible y generoso. Capaz de estar 48 horas sin dormir si el resultado lo exige. No busca reconocimiento, busca coherencia.

Béton Brut en el Puerto de Alicante es uno de los proyectos más destacados del grupo. / INFORMACIÓN

Una constante en su discurso es su compromiso con Alicante. Nunca quiso irse. Incluso cuando tuvo opciones reales (una prueba para el Real Madrid en su juventud u oportunidades profesionales en otras ciudades), eligió quedarse. Cree en Alicante como proyecto de ciudad, no solo como lugar de residencia. “Cualquier persona que ama su tierra quiere contribuir a su evolución”, afirma.

A lo largo de los años ha estado implicado en la recuperación de espacios icónicos como el Faro, Puntapiedra, Torre Mauro o su último proyecto Béton Brut, que simboliza, como pocos, la nueva etapa de Alicante como ciudad de diseño, excelencia y proyección internacional.

FORTY Group no nació como un plan de expansión. Fue una evolución natural. Tras años dedicados a la organización de eventos corporativos, institucionales y culturales, entre ellos, la Copa Davis, la Volvo Ocean Race o varias galas de los Premios Importantes de INFORMACIÓN, la empresa dio el salto al mundo de la restauración y el ocio. Lo hizo integrando lo aprendido: diseño emocional, atención extrema al cliente, respeto por el entorno.

Hoy, la innovación, la sostenibilidad y la creación de experiencias memorables son los ejes que definen su modelo.

Y sin embargo, Emilio sigue pensando en términos muy sencillos: “Queremos sacar sonrisas”. Esa es su brújula. Por ello, en cada proyecto, desde el más ambicioso hasta el más pequeño, se involucra personalmente. Desde la conceptualización hasta el último detalle operativo.

Quienes lo conocen saben que prefiere guardar recuerdos en la memoria antes que en una foto. Que ha compartido momentos con figuras importantes del mundo del deporte, la cultura o la política, pero lo que le importa es poder enseñarles su ciudad.

Emilio no habla de legado, pero lo está construyendo. Lo hace desde la honestidad, desde el trabajo constante y desde una forma muy concreta de entender el liderazgo: la que nace de saber escuchar, de cuidar los vínculos y de construir comunidad.