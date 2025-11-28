Hozono Global afianza un modelo integral para afrontar los retos del territorio

La evolución del Grupo Hozono Global es la historia de una empresa que, tras décadas de trabajo, se ha consolidado como un referente nacional en servicios públicos,infraestructuras, salud y medioambiente. Su trayectoria combina vocación de servicio, arraigoterritorial y una capacidad constante para adaptarse a nuevas necesidades.

Hoy, Hozono Global es una compañía diversificada y cohesionada, que cuenta con ocho empresas preparadas para actuar en ámbitos tan distintos como la gestión de espacios naturales, la ejecución de infraestructuras, el mantenimiento urbano, la innovaciónmedioambiental o el transportesanitario.

Todo ello bajo un mismo propósito: mejorar el día a día de las personas y contribuir a un desarrollo territorial equilibrado. Su crecimiento estable y sostenido demuestra que el camino seguido responde a una estrategia clara y a la fuerza de un equipo humano altamente comprometido.

Un 2025 marcado por la transformación y la sostenibilidad

El año 2025 ha sido especialmente relevante para la compañía, con proyectos que reflejan la capacidad del Grupo para abordar desafíos diversos desde la sostenibilidad, la innovación y el compromisosocial.

En el ámbito medioambiental, Orthem avanza en actuaciones que combinan conservación y puesta en valor del territorio. Destaca la recuperación de la huerta tradicional en el Paraje El Soto de Alcantarilla y, en la Comunidad de Madrid, la gestión integral del Parque Forestal de Polvoranca y la preservación de la Sierra del Rincón, Reserva de la Biosfera que alberga más de mil especies y donde la planificación sostenible del uso público resulta fundamental.

Por su parte, Digiltea desarrolla proyectos de automatización, desarrollo de plataformas para administraciones públicas, blockchain o ciberseguridad.

Además, la compañía lidera el proyecto europeo Life Token CO₂, centrado en medir y valorizar la capacidad de absorción de carbono de los bosques mediante herramientas digitales y modelos de gestión forestal activa.

En materia de infraestructuras, 2025 marca un hito con la transformación integral del Puerto de Torrevieja, donde Hozono Global ejecuta tres proyectos fundamentales para convertirlo en un espacio más accesible y funcional: una pasarela peatonal de 230 metros, la electrificación del recinto y una nueva estación de bombeo.

También en el ámbito urbano y social, con proyectos como la construcción del nuevo Espai Dones i Igualtat de València, un equipamiento orientado a la atención y protección de las mujeres que combina arquitectura eficiente y vocación social.

La respuesta ante emergencias climáticas ha sido otro de los ejes del año. En Carlet, Abala ha asumido la reconstrucción del complejo deportivo municipal tras la DANA, y en Catarroja ha devuelto la operatividad al centro de salud, restableciendo de forma rápida y eficaz un servicio esencial para la ciudadanía.

En el ámbito de los servicios urbanos, Actúa continúa consolidándose como un actor clave en la gestión de proyectos orientados a la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Entre ellos destaca el servicio Ecoprovincia en Aragón, un modelo ya plenamente asentado de economía circular que supera las 152.000 toneladas de residuos gestionadas.

Visión de futuro

El Grupo Hozono Global mira a los próximos años con una orientación clara hacia la innovación, la sostenibilidad y la conexióncon el territorio. La compañía apuesta por integrar tecnología y digitalización en todos sus procesos, desde la gestión de residuos hasta la conservación ambiental, pasando por la optimización de infraestructuras y servicios urbanos.

Además, la compañía tiene como prioridad avanzar hacia modelos de ciudad más eficientes, resilientes y preparados frente al cambio climático, contribuir a la regeneración de entornos naturales como herramienta frente a la emergencia ambiental y seguir desarrollando soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas.

Además, pone su foco en reforzar alianzas público-privadas como vía para abordar retos cada vez más complejos, desde la gestión del agua hasta la movilidad o la eficiencia energética.

El Grupo Hozono Global cierra 2025 reforzando su identidad como una compañía comprometida con el territorio, innovadora y orientada a las personas, que avanza hacia el futuro con ambición y responsabilidad, consciente de que construir futuro implica cuidar el presente.