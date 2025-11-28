La ilicitana Greene reorganiza su actividad y ajusta personal

Cambios en el funcionamiento de la compañía ilicitana Greene, especializada en la revalorización de residuos mediante la técnica de la gasificación. Una tecnología que permite obtener nuevos materiales sometiendo la fracción de rechazo que normalmente va al vertedero a altas temperaturas en ausencia de gas.

Tras haber firmado los contratos para la construcción de cinco grandes plantas con este sistema en todo el país -unos proyectos que contarán con 229 millones de financiación del Banco Europeo de Inversiones y el Santander-, la firma ha decidido externalizar el montaje de las factorías en empresas especializadas para centrarse en la gestión de las mismas y en el desarrollo continuo de su tecnología.

Una reorientación estratégica que ha supuesto la necesidad de realizar un ajuste de personal. Así, los responsables de Greene han pactado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con los sindicatos que supondrá la salida de 30 de sus 97 trabajadores, 18 menos de los previstos inicialmente.

Según explican desde la compañía, a los afectados también se les ha ofrecido la posibilidad de recolocación en las plantas que están en construcción o en empresas afines a la firma. Una opción por la que ya se han interesado una decena de afectados.

Las plantas

Tras años de desarrollo de tecnología propia y la definición de productos, la empresa está centrada en la construcción de las primeras cinco plantas en Muel (Zaragoza), la Selva del Camp (Tarragona), San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), Madridejos (Toledo) y As Somozas (A Coruña). Esta nueva fase de la sociedad requiere nuevos perfiles profesionales, según explican desde Greene, además de reestructurar el funcionamiento interno de la empresa con sede en Elche (Alicante).

Greene dispone de un plan de recolocación de los profesionales que se desliguen de la empresa hacia las futuras plantas, tanto para su proceso de construcción como la fase de puesta en marcha y funcionamiento. Además, ha establecido acuerdos para incorporar personal hasta ahora bajo su paraguas en otras empresas vinculadas al desarrollo de la marca, con quienes mantienen alianzas y acuerdos de cooperación.

Otra de las plantas que Greene tiene en construcción. / INFORMACIÓN

La empresa va a volcar todos sus esfuerzos y recursos en los objetivos marcados en los proyectos en desarrollo, que tiene como fecha prevista para su puesta en marcha entre 2026 y 2029. Estas plantas convertirán residuos en productos de gran valor para la industria mediante la utilización de la tecnología de pirólisis avanzada. El objetivo de las plantas es aprovechar la ‘fracción rechazo’, aquellos residuos que actualmente se desechan en vertederos o son incinerados.

Las primeras plantas en entrar en funcionamiento serán Valogreene CML Madridejos y Valogreene Recinor As Somozas, que en la actualidad están en su fase final para comenzar a arrancar en 2026. Dos de estos proyectos han sido considerados de interés prioritario por las comunidades autónomas de Aragón y Galicia, destacando su importancia estratégica.

Trayectoria

Greene nació en 2011 de la iniciativa de cuatro emprendedores de Elche. La compañía ofrece al mercado una tecnología madura y eficiente que da respuesta a la necesidad de gestionar y eliminar materias consideradas residuos, evitando su incineración y/o deposición en vertedero, en diferentes áreas como son los residuos sólidos urbanos (RSU), residuos industriales, biomasas y fangos de tratamientos de aguas, etc.

Las plantas de Greene permiten eliminar estas materias, generando materias primas sostenibles (aceites, cargas ricas en carbonato cálcico, carbón activo, ceras sintéticas, hidrógeno), gracias a un proceso de termoconversión sostenible, rentable y que permite cumplir los parámetros de la economía circular y el horizonte 2030.