La internacionalización, palanca de crecimiento para las pymes

Uno de los aspectos clave en la estrategia de crecimiento de cualquier pyme o empresa es la diversificación de sus fuentes de negocio y de ingresos. Las fronteras ya no son una línea lejana, sino una oportunidad para ganar competitividad y asegurar la continuidad del negocio.

El comercio exterior español avanza con fuerza y las exportaciones llevan años marcando cifras récord. Aun así, iniciar un proceso de internacionalización no es un camino recto. El tamaño de la empresa, el acceso a financiación, la adaptación a la normativa de cada país o la situación geopolítica pueden condicionar el proceso y ralentizar decisiones que, sin el apoyo adecuado, generan incertidumbre.

Con este contexto sobre la mesa, INFORMACIÓN y BBVA reunieron a tres voces expertas para analizar qué necesitan las pymes para llegar a nuevos mercados y qué oportunidades se abren para quienes deciden salir fuera. Los participantes fueron Pablo Juárez, director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Alicante; Ricardo Miralles, director de Economía y Análisis de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); y Beatriz Sanchís, CFO de Nax Solutions.

Nax Solutions, sirvió como ejemplo, una empresa que ha hecho del salto internacional su gran motor. Su herramienta combina imágenes satelitales e inteligencia artificial para monitorizar cultivos y anticipar necesidades. Gracias a ello trabajan con productores y agroindustrias en más de veinte países y se han convertido en un referente en Latinoamérica.

En el caso de Nax Solutions, la decisión de internacionalizarse llegó casi desde el principio. Beatriz Sanchís explicó que en España el sector agro está muy fragmentado: «intentamos abrirnos camino, pero pronto vimos que no era nuestro momento aquí».

La similitud cultural con Latinoamérica fue un punto importante. «Somos tres cofundadores y dos son argentinos. La cultura, el idioma y la forma de trabajar nos daban cierta familiaridad. Fue duro, pero era nuestro sueño».

La tecnología facilitó los primeros pasos. «Era sencillo cerrar reuniones. Con un ordenador, internet y conocimiento técnico podíamos avanzar mucho. Para cerrar contratos había que viajar, tener cercanía y apostar fuerte, pero el acceso inicial al mercado fue ágil», añadió.

Desde una visión más amplia, Ricardo Miralles ofreció la fotografía del tejido empresarial valenciano, recordó que la Comunidad Valenciana parte de una posición fuerte en exportación. «Siempre ponemos en valor el perfil productivo que tenemos. Es muy diversificado, muy abierto al exterior y altamente competitivo», señaló. Los datos lo respaldan. «Somos la cuarta región española en exportaciones y la única de las cuatro grandes con una tasa de cobertura superior al cien por cien. Exportamos más de lo que importamos y cerramos el último año con un superávit de 1.500 millones». Además, destacó que la mayor parte del músculo exportador lo sostienen pymes. «Las empresas que exportan de forma regular son el 18 % del total y concentran casi tres cuartas partes de las exportaciones. Lo hacen con eficiencia y han demostrado resiliencia incluso en los peores momentos».

En este sentido, Miralles expuso el el escenario internacional: «Quienes tienen clara su estrategia siguen adelante. Donde unos ven riesgo, otros encuentran oportunidad», apuntó.

Desde BBVA, Pablo Juárez destacó que la internacionalización puede ser decisiva para la evolución de una pyme. «Es una decisión importante, y supone un desafío, pero también está llena de oportunidades. A nivel empresarial marca la diferencia. Permite acceder a más clientes y diversificar ingresos. Y eso significa más resiliencia», explicó. BBVA acompaña a las empresas que deciden dar ese salto. «Acompañamos a las pymes en todas las etapas de su crecimiento. En 2025, hasta septiembre, hemos acompañado a 128.500 pymes y empresas en España, más de 14.000 de ellas en la Comunitat Valenciana».

Barreras y oportunidades

Una vez que se decide cruzar fronteras, como en todo paso decisivo dentro de la actividad de una pyme, es fundamental definir cómo se llevará a cabo. Estudiar mercados, entender normativas, definir precios, seleccionar canales de distribución y establecer mecanismos de cobro seguros.

Ricardo Miralles planteó que, más que barreras, son retos que exigen preparación. Y empiezan por la información: la empresa necesita conocer el mercado al que quiere entrar, cómo es su público y su política económica. También debe entender la normativa fiscal y laboral. Las relaciones entre patronal y sindicatos, la negociación colectiva. «Desde la CEV trasladamos información de forma bidireccional y proporcionamos información actualizada a las pymes», indicó. Además, señaló un punto menos técnico pero decisivo. «Para las nuevas generaciones el idioma ya no es un problema. Y eso abre muchas puertas».

Para Nax Solutions, es la realidad del día a día. «Como operamos en más de 18 países, la normativa de cada país va cambiando. La cuestión geopolítica es muy importante también, lo que ayer no era un impuesto hoy sí», detalló Sanchís.

Aquí BBVA aporta uno de sus valores diferenciales. Pablo Juárez señaló que «somos un banco global con presencia en más de 25 países. Eso nos da capacidad para financiar, innovar y ofrecer soluciones diferenciales. A la vez contamos con una gran capilaridad que nos permite estar cerca del cliente».

Esa combinación, destacó, es clave para acompañar a las empresas en un terreno complejo. «Nos convierte en un excelente compañero de viaje. Tenemos una presencia internacional muy relevante. También contamos con un equipo de gestores especializados en comercio exterior que atienden a los clientes y están a su lado en todo momento para cubrir sus necesidades».

Además, señaló el valor del asesoramiento. «Hemos firmado un convenio con Oftex, consultora alicantina especialista en comercio exterior. Permite a nuestros clientes acceder a servicios gratuitos de asesoramiento inicial». Juárez añadió que BBVA también pone a disposición herramientas digitales. «Contamos con APIs para integrar cobros y pagos en los sistemas del cliente y con BBVA Pivot, una plataforma que permite gestionar operaciones internacionales desde un único lugar».

En 2024, el banco movilizó casi 32.000 millones de euros para apoyar la internacionalización de las empresas.

Innovación y crecimiento

El crecimiento y la innovación están vinculados. Para Nax Solutions, lo estuvieron desde el principio. Beatriz Sanchís reconoció que el tamaño condiciona, pero la digitalización suaviza el camino. «Cuando empezamos éramos tres. Las decisiones se tomaban rápido. Hoy somos cerca de cincuenta y el proceso es otro», señaló. La digitalización, sin embargo, les dio escala desde el inicio. «Pudimos operar en dieciocho países sin tener presencia física. Trabajar con un banco conocido en esos mercados también simplificó mucho».

Ricardo Miralles coincidió en que el tamaño importa, aunque matizó que ya no se mide en número de trabajadores. «Tamaño e internacionalización están correlacionados. Salir fuera hace crecer. Y la innovación es el motor que alimenta ese crecimiento», afirmó. Pero advirtió que el crecimiento debe ser armonioso. «La internacionalización tiene que ser parte de una estrategia global. Igual que la innovación. Solo así se mantiene un círculo virtuoso donde tamaño y competitividad se refuerzan».

En el mismo sentido, Pablo Juárez recalcó que la salida al exterior te hace crecer, «ese crecimiento te proporciona una mayor capacidad para innovar, y esto es clave, porque se necesita para competir en un mundo cada vez más globalizado».

Por su parte, BBVA además de ser un banco global es reconocido por su fuerte apuesta por la innovación. «Solo en España, en 2024, BBVA invirtió más de 1.100 millones de euros en tecnología. Esa inversión nos permite mejorar herramientas digitales, dar más crédito, aportar soluciones que ayudan a competir, y en definitiva, ser diferenciales y ser un socio confiable para nuestros clientes», resaltó Juárez.

El encuentro concluyó con una idea compartida: la internacionalización no es un punto de llegada, sino una estrategia de crecimiento que fortalece la competitividad de cualquier pyme. Requiere visión, preparación y socios capaces de acompañar cada paso. En este camino, BBVA se consolida como el compañero de viaje perfecto para las pymes y empresas que deciden abrirse al exterior.