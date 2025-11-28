Jaime Matas se jubila tras casi 50 años en el Sabadell

Otro histórico ejecutivo de Banco Sabadell que se jubila. El hasta ahora director de Red en España Jaime Matas dirá adiós a la entidad el próximo 31 de enero, tras una trayectoria de casi 50 años. Así, el consejo de administración ha aprobado ya el nombramiento de su sustituto, que será el actual director general de Banco Sabadell en México, Albert Figueras.

Tras entrar en el Sabadell en 1976, Matas desempeñó diversas tareas en su Cataluña nata. Su primer contacto con la Comunidad Valenciana, donde ha desarrollado buena parte de su carrera, fue como director de Regional de Riesgos en Levante y Andalucía, desde donde pasó a encargarse de la dirección de zona de València.

También pasó por Solbank -la marca del banco especializada en la atención de los residentes extranjeros- hasta ocupar en 2007 la dirección territorial del Sabadell en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, lo que más tarde se conocería en la jerga de la entidad como Territorial Este.

Desde este puesto fue uno de los dos ejecutivos, junto con Miquel Montes, para liderar la integración del negocio financiero de la CAM a partir de 2012, tras la intervención y subasta de la desaparecida caja de ahorros alicantina por parte del FROB.

El trabajo desarrollado en esta operación y el buen rendimiento de la red bajo su supervisión llevaron a su nombramiento como director general adjunto en 2019 y, desde 2021 se convirtió en el responsable de la Red en España.

Un "ejemplo"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha puesto de manifiesto que "Jaime Matas es un ejemplo de tenacidad y trabajo en equipo, que ha sido capaz de hacer crecer el negocio con excelencia a lo largo de su extensa y brillante carrera". Ha asegurado además que "Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell y estamos convencidos de que contribuirá de forma clara a cumplir nuestro reto de ser el mejor banco de España".

El futuro director del Red del Sabadell, Albert Figueras. / INFORMACIÓN

Al respecto, el sucesor de Matas es ingeniero electrónico y de Telecomunicaciones, llegó a México tras su labor previa como máximo responsable de Empresas y Autónomos de Banco Sabadell. Deja su responsabilidad en México con unos resultados más que notables: la filial mexicana del Sabadell cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,3% interanual.

Su cargo lo ocupará a partir de ahora José Iragorri, actual director de Corporate & Investment Banking México. Iragorri, licenciado en Administración Pública por la Universidad de México y máster en Negocio Internacional por la Universidad de Valencia, también cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, principalmente en México, donde desarrolló su labor primero en CitiBanamex durante 10 años y luego durante 13 años en HSBC México.

González-Bueno ha destacado su elevada contribución al crecimiento de Sabadell México a través de banca corporativa desde su llegada a la entidad en 2023 y ha mostrado su convicción de que "continuará realizando una gran aportación desde su nueva responsabilidad".