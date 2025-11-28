Maraz Corporate Finance, asesoramiento financiero estratégico para la empresa familiar

Maraz Corporate Finance es una firma de consultoría financiera especializada en asesorar a empresas de mediano y gran tamaño, con un enfoque particular en compañías familiares. Desde su fundación en 2013, ha consolidado su posición como un socio estratégico para empresarios que desean profesionalizar sus estructuras, fortalecer su gestión financiera y abordar operaciones corporativas complejas con solvencia.

La firma ofrece una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades específicas de empresas con facturaciones comprendidas entre los 20 y los 300 millones de euros. Entre sus principales áreas de actuación se encuentran el asesoramiento financiero integral, la valoración de empresas, los procesos de compra y venta (M&A), la figura del CFO externo, due diligence financiera, Interim Management, la reestructuración de deuda, la búsqueda de financiación y el acompañamiento a propietarios y consejos de administración en la toma de decisiones estratégicas.

En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, Maraz acompaña tanto a empresarios que desean vender su compañía como a grupos que buscan expandirse a través de adquisiciones selectivas. Su intervención abarca desde la preparación inicial de la empresa y la documentación financiera hasta la identificación de contrapartes, la negociación y el cierre de la operación. Este acompañamiento constante asegura que cada decisión esté respaldada por análisis rigurosos y por una defensa firme de los intereses del cliente.

Uno de los valores diferenciales de Maraz es su profundo conocimiento de la empresa familiar. La firma comprende las dinámicas internas de este tipo de organizaciones, donde conviven intereses económicos, emocionales y patrimoniales. Este entendimiento permite diseñar soluciones que respeten el legado empresarial, al tiempo que promuevan su crecimiento y continuidad. En este sentido, cobre especial relevancia el asesoramiento en la incorporación de nuevas generaciones, en la definición de protocolos familiares o en la entrada de nuevos socios financieros o industriales que buscan profesionalizar la empresa para llevarla al siguiente nivel.

Preparar la empresa para una posible venta o integración con un nuevo inversor es un proceso que exige anticipación, estructura y profesionalización. Cada vez más empresarios son conscientes de que el éxito en una transacción no se improvisa y que se requiere contar con información financiera clara, un relato estratégico coherente y una organización sólida que inspire confianza a potenciales compradores. En este contexto, la experiencia y el criterio de Maraz resultan decisivos para maximizar el valor de la operación.

Además del enfoque transaccional, Maraz actúa como director financiero externo (CFO) e Interim Manager para empresas que necesitan apoyo estratégico en la gestión, el control presupuestario, la planificación financiera o la relación con entidades bancarias e inversores. Este servicio de CFO / Interim Manager externalizado permite a las empresas incorporar talento especializado sin necesidad de ampliar su estructura interna, aportando visión, control y capacidad de anticipación.

Con una actividad que cubre todo el territorio nacional, Maraz cuenta con una sólida implantación en Alicante, Valencia, Castellón, Murcia y Baleares, regiones en las que ha desarrollado una red de confianza con empresas líderes en sus respectivos sectores. Esta proximidad geográfica permite a su equipo entender el contexto de cada compañía y mantener un acompañamiento constante y totalmente personalizado.

En definitiva, Maraz Corporate Finance se presenta como un socio fiable para empresarios que buscan elevar su gestión financiera, proteger el valor de su patrimonio y afrontar con garantías decisiones trascendentales para el futuro de sus negocios. Su combinación de rigor técnico, experiencia en empresa familiar y cercanía profesional la convierte en una referencia para quienes aspiran a crecer con solidez y visión estratégica.

Hasta el pasado 1 de octubre, las oficinas de Maraz Corporate Finance se encontraban en la Avenida de Maisonnave 18 (Alicante) pero, en el marco del proceso de crecimiento de la compañía, desde la citada fecha, sus oficinas se han trasladado a la Avenida Doctor Gadea 4 (Alicante).