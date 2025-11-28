Los precios de la vivienda en Alicante 'encogen' más de un 30 % desde el portal inmobiliario a la notaría

¿Qué refleja mejor la realidad del sector inmobiliario, los precios que recogen las ofertas de los principales portales especializados o los que aparecen en las estadísticas notariales de las operaciones que se inscriben? La pregunta no es baladí, especialmente para aquellos que quieren vender o comprar una casa y no tienen muy claro qué cantidad sería la justa.

La diferencia entre lo que dicen unos y otros es muy significativa -de más del 30 % en el caso de la provincia de Alicante- lo que puede tener importantes repercusiones. Tanto en el caso de un vendedor, que puede sobrevalorar su casa y no conseguir venderla; como para el comprador, que puede dejar escapar una buena oportunidad pensando que es demasiado cara.

Así, de acuerdo con los últimos datos de Idealista el precio medio del metro cuadrado de las viviendas que se ofertan en la provincia alcanza ya los 2.655 euros; mientras que su principal competidor, Fotocasa, eleva esta cantidad hasta los 2.796 euros.

Sin embargo, la media de las compraventas inscritas en las notarías de la provincia en el último año se queda en los 1.839 euros por metro cuadrado. Es decir, un 30, 7 % por debajo de lo que indican los cálculos de Idealista, y hasta un 34,2 % por debajo de lo que asegura Fotocasa.

Las causas

Una parte de este decalaje se debe a la diferente franja temporal que recogen estos indicadores. El de los portales refleja el precio que exigen los propietarios en estos momentos, mientras que el de los notarios recoge lo que demandaban hace algunos meses. Una diferencia que, en una situación como la actual, con incrementos anuales de dos cifras, puede ser significativa y justificar entre cinco y diez puntos de esa diferencia.

Aún así, sigue la distancia sigue siendo considerable. Desde los propios portales apuntan algunos de los motivos que provocan este desajuste. "Lo que indica esto es que lo que más y más rápido se vende son las viviendas más baratas, mientras que las caras suelen permanecer más tiempo en el mercado", explican desde el sector.

Una vista de la ciudad de Elche. / Antonio Amorós

Esto afectaría a la estadística por dos vías. Por un lado, mantiene bajos los precios de las compraventas que se formalizan en las notarías y, por otro, tienden a elevar las estadísticas de las inmobiliarias, que no discriminan si un inmueble lleva dos días o un año a la venta.

Esto provoca que viviendas que están por encima del precio de mercado se mantengan durante meses y meses en los portales sin encontrar comprador, distorsionando al alza estos datos, hasta que sus propietarios se dan por vencidos y las bajan.

También está el margen de negociación. Muchos propietarios publican un precio por encima del que realmente quieren obtener para más tarde aceptar ofertas a la baja.

A todo lo anterior hay que añadir los pagos bajo manga que, a pesar de haberse reducido notablemente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, todavía se producen, con propietarios que exigen una parte en efectivo -aunque la ley prohíba pagos de más de 1.000 euros- para reducir la factura fiscal. Una parte que, claro está, no aparece en las escrituras.

Diferencias por municipios

Este desacople se produce también a nivel nacional, con unos precios que pueden variar alrededor de un 30 %, y también si se analizan los datos municipio a municipio, como permite la información que facilitan tanto los portales inmobiliarios, como la web que ha puesto en marcha el Consejo General de Notariado.

Entre las principales poblaciones de la provincia, la mayor diferencia entre lo que se oferta y lo que se firma está en La Vila, con un 39,2 %, comparando datos de Idealista, en este caso. También es significativo el 34 % de Tibi, una población que está recibiendo muchos compradores desde la ciudad de Alicante, ante los precios imposible de la capital.

Una ilicitana pasa por delante de una inmobiliaria / Áxel Álvarez

En esta última, la diferencia es del 26 %, con 2.509 euros en los portales y 1.856 euros por metro en las operaciones formalizadas ante notario. Bastante menor es la distancia que separa ambos indicadores en Elche, de un 18,7 % (1.600 euros en las webs y 1.300 en las notarías).

En Benidorm la diferencia es de solo un 12,6 % (3.334 frente a 2.912 euros); en Calp, de una 23,5 %; y en Dénia de un 13,2 %.

En la zona sur, los anuncios de viviendas de Torrevieja reflejan un coste medio de 2.319 euros por metro, mientras que las escrituras se quedan en 1.950, un 15,9 % menos. Por su parte, en Orihuela el desacople es del 20,5 %, con 2.795 frente a 2.220 euros.

En cuanto al interior, en Alcoy los precios 'encogen' un 29,7 % de la web a la notaría (1.106 frente a 777 euros); mientras que en Elda lo hacen en un 20,3 %, de 857 a 683 euros.