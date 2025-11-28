Así quedan las pensiones en Alicante para 2026

Las más de 351.000 pensiones contributivas que la Seguridad Social abona mensualmente en la provincia subirá el próximo año un mínimo del 2,7 %, tal y como ha confirmado este viernes el Gobierno, después de que el indicador adelantado de la inflación haya finalizado noviembre en esa cifra. Un dato que se confirmará el próximo 12 de diciembre.

Con este incremento, la pensión media en Alicante subirá unos 31 euros mensuales, hasta situarse en los 1.173 euros frente a los 1.142 en que se encuentra actualmente. En términos anuales, supone 434 euros más de media por prestación.

Habrá que esperar para saber cuánto se revalorizarán las prestaciones no contributivas o si el Gobierno decide realizar algún incremento adicional en las pensiones mínimas, como ha ocurrido otras veces.

Modalidades

Por modalidades, las pensiones de jubilación -las más numerosas, con 229.589 perceptores en Alicante- subirán unos 35 euros, con los que superarán la barrera de los 1.300 euros. En concreto, se situarán en 1.325 euros. Aun así, por debajo de la media nacional, que pasará de 1.511,5 euros a 1.552, aplicando este mismo porcentaje.

Por su parte, las pensiones de viudedad que reciben más de 82.000 alicantinas mejorarán unos 23 euros mensuales, con lo que el ingreso medio de este colectivo será en enero de 866 euros.

Dos pensionistas sentados en un parque. / EFE

Por su parte, los cerca de 26.000 alicantinos que cobran una pensión por incapacidad permanente pasarán a ingresar una media de 1.140 euros, 30 más que en estos momentos.

Las de orfandad, que reciben unos 12.200 beneficiarios en la provincia, pasarán a constar de unos 478 euros, 12, 5 euros más que ahora; mientras que las 1.250 pensiones a favor de familiares que abona la Seguridad Social en la demarcación sumarán 766 euros mensuales.

Cambio de sistema

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC. De esta forma, las pensiones subieron el 2,5% en 2022; el 8,5% en 2023, el 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025.

Anteriormente, estaba vigente el sistema aprobado por el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy, que sólo garantizaba un incremento mínimo del 0,25 % y ligaba el resto a toda una serie de parámetros económicos para calcular el resto del incremento.

Aunque el Gobierno paga 351.000 pensiones en Alicante, el número de perceptores es algo menor, de 317.372, ya que hay casi 34.000 residentes de la provincia que son pluripensionistas y reciben más de una paga pública.

Foto de varios pensionistas en un parque. / INFORMACIÓN

El abono de todas estas prestaciones en la provincia ya supone un gasto mensual de más de 400 millones de euros, según los datos publicados por la propia Seguridad Social, lo que asciende a unos 5.600 millones anuales, que suponen una importante inyección para la economía.

El aumento para el próximo año costará alrededor de 151 millones de euros más, en el caso de Alicante, y más de 5.000 millones en el conjunto de España.

No contributivas

Por lo que respecta a las pensiones no contributivas, la reforma que aprobó el Gobierno con el ministro José Luis Escrivá contempla mejoras adicionales para igualarse al umbral mínimo de pobreza.

Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas, informa Europa Press.

Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2026 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas.

Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.

Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.