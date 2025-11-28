Sánchez Butrón Abogados: 30 años liderando el cambio jurídico con alma, innovación y compromiso

Fundado en 1995 en Los Montesinos, el despacho nació con una visión clara: ofrecer un servicio jurídico de alto valor, centrado en el cliente y con vocación multidisciplinar. Con esfuerzo, talento y una filosofía de mejora continua, Sánchez Butrón Abogados ha expandido su presencia con sedes en Alicante, San Vicente del Raspeig y Madrid, consolidando una estructura de más de 35 profesionales especializados.

Tres décadas de trayectoria consolidan a este despacho como uno de los referentes jurídicos más sólidos y reconocidos de la Comunidad Valenciana y del panorama nacional.

El cliente, en el centro

El cliente ha sido siempre el eje vertebrador de la firma. “Nos integramos en sus procesos de negocio, nos convertimos en aliados estratégicos y crecemos con ellos para formar parte de su cadena de valor”, afirma Cayetano Sánchez Butrón, CEO y socio fundador.

Esta filosofía nos ha permitido establecer relaciones duraderas con empresas líderes en sus respectivos sectores como TM Grupo Inmobiliario, Viking Nordic Assistance, Mediterranean Natural, Las Tartas de Jukita, entre otros muchos. “No basta con saber derecho, hay que saber escuchar, entender y acompañar”, indica Cayetano Sánchez Butrón.

Tecnología e inteligencia artificial: innovación con propósito

La innovación tecnológica ha sido desde sus inicios uno de los pilares estratégicos de Sánchez Butrón Abogados. El despacho ha construido un ecosistema tecnológico basado en la automatización de procesos y la Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia, reducir errores y liberar tiempos para focalizarnos en lo que realmente aporta valor.

La firma también emplea IAs en sus procesos de análisis documental y gestión de casos, siempre bajo estrictos criterios éticos y deontológicos. “No sustituye al profesional pero sí potencia nuestra capacidad de respuesta y análisis. Nos permite ser más rápidos, más precisos y más útiles”, señala Cayetano Sánchez.

Reputación y reconocimiento

La reputación y prestigio de Sánchez butrón Abogados continúa siendo avalada, año tras año, por el reconocimiento de la firma en los directorios internacionales más importantes del mundo jurídico y empresarial como Leaders League, Best Lawyers o best Law Firms, donde tienen una presencia destacada que van incrementando año tras año, compitiendo de tú a tú con los actores más importantes del sector, situándonos como un despacho de referencia a nivel nacional. De hecho, siendo el único despacho de la Comunidad Valenciana reconocido a nivel nacional por su excelencia en áreas como derecho inmobiliario, administrativo, urbanismo, penal, laboral y litigios.

Compromiso social y sostenibilidad

La responsabilidad social corporativa es otro de los pilares de Sánchez Butrón. La firma está adherida al Pacto Global de la ONU, cuenta con certificación de su huella de carbono, y promueve políticas de smart working, conciliación e igualdad. Ha sido reconocida con el distintivo de Plan de Igualdad para Empresas por Cruz Roja Española.

Entre sus iniciativas destaca el Concurso de Pintura Solidaria, que este año celebró su 6ª edición, fomentando el arte como vehículo de inclusión y apoyo a colectivos vulnerables. También colabora activamente con ONG’s como Amnistía Internacional, Unicef, Aldeas Infantiles, y con entidades educativas como Fundesem, Fundeun y la Universidad Miguel Hernández.

Mirando al futuro

En palabras de Cayetano Sánchez Butrón: “Celebrar 30 años es mirar atrás con gratitud y hacia adelante con ambición. Nuestro reto es continuar siendo impulsores del cambio, referentes de confianza y arquitectos de soluciones que transformen la vida de nuestros clientes y el entorno que compartimos. Apostamos por el talento, la tecnología y el compromiso con la sociedad como motores de nuestro crecimiento”.

Con una nueva imagen corporativa, una estrategia ESG consolidada y una vocación de servicio intacta, Sánchez Butrón Abogados se proyecta hacia el futuro como una firma moderna, cercana y preparada para afrontar los desafíos del nuevo entorno jurídico y empresarial.