Sánchez Butrón Abogados sigue marcando la diferencia en el panorama jurídico nacional

El despacho alicantino consolida su posición entre las firmas jurídicas más destacadas de España tras volver a ser reconocida por Leaders League y Best Lawyers por su excelencia y el talento de su equipo

Cayetano Sánchez, CEO de Sánchez Butrón abogados.

P. J.

Sánchez Butrón Abogados ha sido nuevamente reconocido por Leaders League y Best Lawyers, dos de los directorios internacionales más influyentes en el ámbito jurídico y empresarial. Por sexto año consecutivo, ambas entidades sitúan a la firma entre las más destacadas de España. Además, el despacho alicantino mantiene el hito de ser el único despacho de la Comunidad Valenciana incluido en Leaders League.

La relevancia del reconocimiento

Leaders League es una agencia global de calificación y análisis que evalúa a firmas y profesionales en más de 40 países. Sus rankings son referencia para directivos, inversores y empresas que buscan identificar a los mejores despachos en cada área. Figurar en este directorio implica competir de tú a tú con grandes firmas nacionales e internacionales, consolidando la reputación y relevancia de Sánchez Butrón Abogados en el mercado español.

Resultados de la Primera Ola 2026

En la Primera Ola, centrada en Transactions & Deals y Finance, Restructuring & Tax 2026, la firma ha sido distinguida en tres áreas clave:

The Best Law Firms for Real Estate – Destacando a su CEO Cayetano Sánchez Butrón.

• The Best Law Firms for Tax Law – Reconociendo a Luis Muñoz y Pedro Zapata.

• The Best Law Firms for Restructuring & Insolvency – Incluyendo a Cleo García Amorós y Doménico Guarneri.

Estos reconocimientos se suman a los obtenidos en marzo, donde la firma ya había sido destacada en:

• The Best Law Firms for Labor Advisory – Con Luis Monzó, Manoli Gómez y Beatriz Penalva.

• The Best Law Firms for Commercial Litigation – Reconociendo a Cayetano Sánchez, Gloria Pareja, Doménico Guarneri y Cleo García Amorós.

Best Lawyers 2026

La trayectoria internacional del despacho se completa con Best Lawyers 2026, que por séptimo año consecutivo incluye a la firma y a 12 de sus profesionales entre los Mejores Abogados de España. Destacan en áreas como derecho urbanístico, inmobiliario, litigios, extranjería, penal, administrativo, bancario, financiero, civil y arbitraje internacional.

Profesionales incluidos en Best Lawyers 2026

Cayetano Sánchez: Urbanismo

Gloria Pareja: Litigios

Pedro Zapata: Urbanismo, Inmobiliario y Administrativo

Cleo García Amorós: Litigios

Santiago Sánchez: Economista

Luis Muñoz: Economista

Beatriz Penalva: Laboral

Manoli Gómez: Laboral

Ones To Watch 2026

Doménico Guarneri: Arbitraje Internacional y Extranjería

María Meléndez-Valdés: Litigios

Luis Monzó: Administrativo

Manuel Berna: Derecho Civil

Un logro colectivo impulsado por el talento

El reconocimiento refleja el compromiso del despacho con la calidad, la innovación, la buena praxis y la mejora continua. El trabajo conjunto del equipo permite a Sánchez Butrón Abogados competir con grandes actores del sector en España. El CEO Cayetano Sánchez ha expresado su satisfacción, destacando:

La excelencia del talento y del equipo humano es la clave que sustenta nuestro éxito empresarial, el motor que nos permite seguir creciendo y ganando cuota de mercado año tras año. Competimos de tú a tú con las big four y los grandes referentes de la abogacía en España”.

