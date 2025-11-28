La sostenibilidad y la exclusividad como palancas de crecimiento en el mercado inmobiliario premium

Alicante Global Group (AGG), promotora líder en el desarrollo de activos inmobiliarios y hoteleros de lujo en la Costa Blanca, alcanza el último trimestre de 2025 con una cartera de proyectos valorada en más de 250 millones de euros, redefiniendo el estándar de inversión y calidad residencial en la provincia de Alicante.

La estrategia de AGG se focaliza en un modelo de negocio dual: el desarrollo de proyectos residenciales únicos y la creación de complejos hoteleros de lujo. Esta diversificación mitiga riesgos y capitaliza la creciente demanda de experiencias premium en ubicaciones prime como Benissa y Altea.

Exclusividad, calidad y sostenibilidad como garantía de valor en la Costa Blanca Norte

Un modelo de principios sólidos

El valor de marca de AGG no solo reside en la exclusividad de sus acabados, sino en una filosofía de desarrollo integral que asegura la viabilidad y el retorno de la inversión:

Diseño arquitectónico de prestigio: Colaboración con arquitectos de renombre internacional para garantizar la excelencia estética y funcional .

Colaboración con arquitectos de renombre internacional para garantizar la y . Sostenibilidad y respeto por el entorno: Integración de los proyectos en su hábitat natural mediante un enfoque riguroso en la sostenibilidad y el diseño paisajístico , un factor cada vez más determinante para el inversor consciente.

Integración de los proyectos en su hábitat natural mediante un enfoque riguroso en la y el , un factor cada vez más determinante para el inversor consciente. Conocimiento del mercado local: Ubicación estratégica en enclaves de alta demanda turística y residencial, asegurando una absorción óptima del producto.

Cala Natura Mediterranean Boutique Resort. / INFORMACIÓN

La combinación de resorts y residenciales atrae a un espectro amplio de inversores y clientes finales, consolidando la posición de AGG en el nicho del lujo mediterráneo.

Resorts de alto standing

Los proyectos hoteleros, ubicados en entornos privilegiados de Benissa, comparten una filosofía centrada en la calidad y la conexión con la naturaleza, con comodidades premium diseñadas para una experiencia 360º.

Entre los proyectos destaca Patmore Resort & Residence, un hotel de 5 estrellas gran lujo con 85 luxury suites que van de 80 a 150 metros cuadrados y una inversión estimada de 82,4 millones de euros. Cala Natura Mediterranean Boutique Resort, un hotel 5 estrellas Lujo lifestyle que prevé 80 luxury suites de entre 55 y 110 metros cuadrados y una inversión de 55 millones de euros. Ambos complejos refuerzan la apuesta por un turismo de alto nivel que combina diseño, exclusividad y respeto por el entorno.

Estos desarrollos configuran una oferta única en el mercado hotelero del litoral mediterráneo. «Patmore Resort y Cala Natura Mediterranean Boutique Resort no son solo proyectos inmobiliarios; son una inversión estratégica orientada al crecimiento sostenible de Benissa y al fortalecimiento de su posición como destino de referencia», destacan desde Alicante Global Group.

Patmore Residence (Benissa). / INFORMACIÓN

Proyectos residenciales premium

Dirigidos a un target prime internacional, Patmore Residence y Altea Sense ofrecen un estilo de vida de lujo con calidades y acabados exclusivos.

Patmore Residence (Benissa) : Incluye 4 villas de lujo («Villas del Jardín») y 6 villas exclusivas («Villas del Mar») en primera línea de fachada marítima , con una inversión aproximada de 37 millones de euros. Integradas en amplias parcelas individuales, ofrecen servicios exclusivos a sociados a Patmore Resort.

: Incluye 4 villas de lujo («Villas del Jardín») y 6 villas exclusivas («Villas del Mar») , con una inversión aproximada de 37 millones de euros. Integradas en amplias parcelas individuales, ofrecen sociados a Patmore Resort. Altea Sense (Altea): Un residencial de 20 residenciales de lujo frente al puerto deportivo de Porto Senso, con amplias terrazas y vistas de 180º al mar, y servicios como gimnasio, spa y piscinas climatizadas.

«Nuestra visión va más allá de la construcción; creamos experiencias de vida únicas y paraísos privados en enclaves únicos, minimizando nuestro impacto ambiental y maximizando el valor para las comunidades locales», afirman desde AGG.

Patmore Resort es una inversión estratégica orientada al crecimiento sostenible de Benissa. / INFORMACIÓN

Impacto económico

La actividad de Alicante Global Group tiene un impacto transformador en la economía local, generando riqueza y empleo. Solo el proyecto Patmore Resort prevé la creación de más de 100 puestos de trabajo directos y 300 indirectos. Se estima un retorno anual en el municipio de Benissa de 12 millones de euros en consumibles y servicios asociados una vez que los resorts estén operativos, lo que beneficia directamente a los proveedores y negocios locales.

La colaboración institucional con administraciones locales, como el Ayuntamiento de Benissa, asegura un desarrollo ordenado y consensuado, reforzando el posicionamiento de la provincia de Alicante como un destino de referencia mundial para la inversión y el turismo de lujo.