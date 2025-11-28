«El trasvase está en el momento más crítico de sus 46 años de historia»

La cosa va en serio. El trasvase Tajo-Segura se encuentra en el momento más crítico de sus 46 años de historia. Esa frase tan contundente se escuchó este viernes en el transcurso de la entrega de los Premios Lorenzo Pardo, en una mesa redonda protagonizada por dos de los galardonados: José Andújar, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, y José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, que recogió la distinción en nombre de su organización. Un debate en el que criticaron de forma contundente que el recorte de caudales obedezca a decisiones políticas sin ningún tipo de fundamentos científicos.

Un momento de la mesa redonda. / PILAR CORTES

La mesa, moderada por el periodista F. J. Benito, especializado en temas del agua durante la dilatada trayectoria que tuvo en INFORMACIÓN, la abrió José Andújar recordando a Lorenzo Pardo, del que dijo que fue el ideólogo de un proyecto que contemplaba la interconexión de cuencas para un reparto solidario del agua. De ahí nació el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que, añadió, «tanto Lorenzo Pardo como todos los estudios económicos entendían imprescindible para el progreso de España».

Si los manchegos quieren solventar su problema, que aborden los miles de hectómetros que van a Portugal José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

Sin embargo, y pasado este tiempo, esta infraestructura está cuestionada. «¿Cómo es posible que tengamos que discutir por entre 100 y 400 hectómetros, cuando todos los ríos disponen de 40.000 que van a parar al mar todos los años?», se preguntó.

Y lamentó las decisiones políticas que se están tomando en la actualidad. «La izquierda -dijo- no defiende lo que la misma izquierda puso en marcha en tiempos de la República para que hubiese agua en toda España. No entiendo por qué hay políticos que van en contra de los intereses del país, y me da igual que sean de un signo u otro, porque al final hablamos de miseria. Y ahora estoy triste y preocupado, porque me voy a morir sin ver interconectadas todas las cuencas».

Los protagonistas del debate en plena intervención. / PILAR CORTES

En parecidos términos se expresó José Vicente Andreu, señalando el momento crítico que vive el trasvase. «No se trata de una decisión basada en fundamentos científicos, aunque siempre nos queda que una mala decisión política se arregla con otra decisión política», en referencia a la posibilidad de que haya un cambio de Gobierno. Si bien a corto plazo, remarcó, «se nos presenta un panorama muy complicado, generado por una imposición dogmática que va contra el sentido común».

Hay que volver al plan de Aznar de 2001 que Zapatero se cargó por la presión de Esquerra Republicana José Andújar — Presidente de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura

Durante la mesa redonda también se hizo referencia al peso que está teniendo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, en las decisiones sobre los recortes. Según Andújar, «ha lanzado el mensaje de que los alicantinos les estamos robando el agua y se lo han comprado, cuando el agua es un bien de todos los españoles».

Andreu, por su parte, lamentó que «en España haya 40 trasvases y solo se cuestione el nuestro, insisto, por temas políticos». Y destaca que los que están siendo engañados son los ciudadanos manchegos, porque, subrayó, «si de verdad quieren solventar el problema que tienen, lo que deben hacer es abandonar la política barata y populista de atacar el trasvase y ver qué pasa con los miles de hectómetros que va a parar a Portugal desde el Tajo». Y quiso destacar que «el Gobierno solo ha aumentado los caudales ecológicos en nuestra cuenca, y lo único que ha ganado es hacer daño a una comunidad que aporta riqueza económica y salud tanto a España como a Europa».

Los galardones recibidos por los premiados. / PILAR CORTES

Respecto a la alternativa de la desalación, el presidente de Asaja señala que «nunca puede ser una solución en un país, como es España, que después de Francia es en Europa el que mayor cantidad de lluvia recibe». En opinión de Andreu, «la desalación solo puede ser un complemento al trasvase y de forma relativa. No se puede mantener un sistema productivo con un agua que no podemos asumir por sus elevados costes».

Andújar considera necesario «volver al plan que Aznar puso en marcha en 2001 y que Zapatero se cargó por las presiones de Esquerra Republicana», destacando que ese es un compromiso que asumió Feijóo en una comida con regantes, y que «tengo anotado en una servilleta que le voy a llevar a Madrid para que cumpla si accede al Gobierno».