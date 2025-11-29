La Cámara de Alicante aumenta hasta un 86 % su depedencia de los ingresos públicos

La aprobación de la liquidación de las cuentas de 2024 de la Cámara de Comercio recogen que la entidad ha aumentado su grado de dependencia del sector público y, por lo tanto, su independencia económica queda más comprometida que hace tres años; en concreto, ha pasado de un 83,7 % en 2021 a un 86 % en el ejercicio anterior, según los datos oficiales. De esta manera, los ingresos privados han bajado del 16,3 % al 14 %.

El punto de partida de 2021 es el informe de auditoría realizado por la Sindicatura de Comptes y en el que se fiscalizan los presupuestos de todas las cámaras de la Comunidad Valenciana, además el Consejo de Cámaras. El informe indica que los ingresos por actividades se situaron en 5.032.878 euros que venía por la vía pública y 980.679 euros, por la privada. El porcentaje ya era el más alto, entonces, de las entidades principales; pues Alcoy subía hasta el 85,2 % la dependencia de las administraciones,pero hablamos de unos ingresos totales de menos de 600.000 euros. En 2021, Castellón, con un presupuesto de 4,2 millones, era la mejor posicionada con un 37,2 % de ingresos públicos y un 62,8 % de privado. Valencia presentó unas cuentas de 10,4 millones, de los cuales el 67,1 % venía de fuentes públicas y el 32,9 % restante, de manos privadas.

Informe de fiscalización de 2022. / Fuente: Sindicatura de Comptes

En otro plano, cabe situar al Consejo de Cámaras, pues es una especie de federación que se dedica a repartir los fondos que vienen para la formación. Así lo refleja la memoria de la Sindicatura: "Los ingresos derivados de las actividades públicas tienen una mayor incidencia en el Consejo de Cámaras por sus propias funciones, mientras que en el resto de cámaras los ingresos por arrendamientos, emisión de certificados y otros hacen bajar dicho peso, especialmente en la Cámara de Castellón".

La liquidación

Desde esa fecha, la agencia autonómica no ha vuelto a realizar revisar las cuentas de estas entidades. Es aquí donde cobra relevancia el acta de 2024, reciente aprobada en el seno pleno de la entidad; pues durante su intervención el tesorero Rafael Hierro destaca como importante que "el 14 % de los ingresos de la Cámara son de origen privado y el resto de origen público. Debemos destacar la colaboración de los ayuntamientos de la provincia en la ejecución de los programas, lo que nos facilita el alcance de los objetivos".Traducido en cifras, significa que sólo 1,4 euros de los que entran responde a algún servicio, arrendamiento o generación de recursos.

En 2021, Castellón dependía en un 37,2 % de ingresos públicos y Valencia, el 67,1 %

En 2024, el capítulo de ingresos liquidados ascendió a 10,2 millones, lo que implica que 1.435.739 euros llegaron por el canal privado. El documento oficial de la Cámara refleja: "Desde que salió elegido este equipo de gobierno, hace casi cuatro años, los ingresos de la Cámara se han doblado". Carlos Baño asumió la presidencia en junio de 2022. El tesorero apunta a que, "a la hora de comentar los ingresos es importante destacar los obtenidos en el Cámara Business Club, por lo que felicita al vicepresidente primero D. Jesús Navarro, donde se han alcanzado los 300.000 euros, consiguiendo que 100 empresas paguen 3.000 euros cada una". Sin embargo, no se citan los 600.000 euros del arrendamiento del antiguo Palas, soporte principal de los ingresos de explotación, como ha reconocido en diversas ocasiones la Cámara.

Informe de fiscalización 2022 / Fuente: Sindicatura de Comptes

La liquidación de las cuentas y su informe de auditoría al cierre de esta edición no se han volcado al portal de Transparencia, como tampoco el presupuesto propuesto para 2026 y donde se tiene que reflejar la falta de este ingreso por alquiler. Como bien es conocido, el Comité Ejecutivo, a propuesta de su presidente, aprobó la salida de la actual sede Ruperto Chapí, frente al Teatro Principal, para volver al centro en la calle Cervantes, antiguo Palas. Esa decisión deriva de la paralización de las obras sin licencia en el centro Panoramis en el puerto alicantino y a que los propietarios del edificio junto al Teatro Principal lo querían poner a la venta.

La consecuencia indirecta fue la expulsión del Ayuntamiento de Alicante que ya prepara la mudanza y, sobre todo, que las relaciones tensas entre Baño y el alcalde, Luis Barcala, subieran de tono hasta el punto de derivar en duros ataques al responsable político y a los técnicos municipales.