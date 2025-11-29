Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE crea un nuevo sistema para proteger la artesanía y la industria

A partir del 1 de diciembre de 2025, la EUIPO inaugura el registro de Indicaciones Geográficas para productos artesanales e industriales, para preservar la autenticidad de piezas tradicionales

Las Indicaciones Geográficas protegen los nombres de productos procedentes de una región o país específico, cuya calidad, reputación u otras características se deben a su origen geográfico.

R. E.

Europa dará un paso decisivo en la defensa de su patrimonio artesanal e industrial el próximo 1 de diciembre de 2025. Ese día, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) abrirá oficialmente el proceso para registrar los nombres de productos artesanales e industriales como Indicaciones Geográficas (IG). Este nuevo sistema europeo ayudará en el reconocimiento y protección de la calidad, reputación y singularidad de los productos cuyos atributos están ligados a su origen geográifco. Se trata de una revolución para productores, regiones y comunidades que llevan décadas reclamando un instrumento formal para preservar sus técnicas y diferenciar sus creaciones en los mercados globales.

Las IG impulsan el empleo local, fomentan el emprendimiento, refuerzan el tejido de pymes y generan un fuerte sentimiento de orgullo territorial

Para acompañar este lanzamiento, la EUIPO ha organizado la primera Semana de las IG (GI Week), que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre. Durante cinco días, responsables políticos, expertos y productores de toda la Unión Europea se reunirán en torno a un programa que incluirá actos institucionales, visitas a productores locales, como las alfombras de Crevillent o la palma blanca de Elche; la inauguración de una exposición en el aeropuerto de Alicante-Elche, un taller con artesanos y hasta una actividad educativa para escolares en la sede de la EUIPO. La intención es mostrar el enorme potencial del nuevo marco regulatorio y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la riqueza cultural que encierran estos productos.

Un sello para reforzar el origen y la autenticidad

Las Indicaciones Geográficas no son simples etiquetas: son certificaciones oficiales que acreditan que un producto posee cualidades, reputación o características vinculadas de forma esencial a su lugar de origen. La UE ya protegía este tipo de figuras en el ámbito agrícola, vitivinícola y de bebidas espirituosas, pero carecía de un sistema equivalente para artesanía e industria.

Con el nuevo Reglamento, cualquier producto artesanal o industrial que cumpla los requisitos podrá beneficiarse de una protección de su nombre válida en toda la UE. El potencial es enorme: se han identificado varios cientos de productos susceptibles de acceder a esta nueva categoría, desde instrumentos musicales hasta porcelana, textiles, calzado, vidrio o joyería.

Por qué proteger la artesanía y la industria

La inscripción como IG ofrece numerosos beneficios. En el plano económico, permite asegurar la autenticidad de los productos, prevenir imitaciones, reforzar la identidad del producto y acceder a mercados de alto valor, donde los consumidores buscan piezas únicas y con trazabilidad verificada. Este sello europeo, acompañado del símbolo oficial de «Indicación Geográfica Protegida», ayuda a impulsar la economía local y atraer turismo hacia las regiones productoras.

Los efectos sociales también son significativos: las IG impulsan el empleo local, fomentan el emprendimiento, refuerzan el tejido de pymes y generan un fuerte sentimiento de orgullo territorial. Desde el punto de vista cultural, garantizan la continuidad de técnicas tradicionales que, en muchos casos, se transmiten de generación en generación y corren el riesgo de desaparecer sin una protección adecuada.

El nuevo sistema de indicaciones geográficas permitirá a los productores blindar la reputación de sus creaciones.

La EUIPO no parte de cero. Su implicación con las indicaciones geográficas se remonta a 2018, cuando comenzó a colaborar con la Comisión Europea en la evaluación preliminar de IG agrícolas. En 2023 asumió oficialmente el mandato para gestionar y promover las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Este nuevo ámbito se suma a los dos derechos de propiedad intelectual que ya administra: las marcas de la UE, desde 1994, y los diseños, desde 2003.

Durante estos años, la oficina ha desarrollado herramientas clave para garantizar un sistema robusto y accesible. Además de GIportal, ha puesto en marcha GIview, una plataforma pública que permite consultar todas las IG protegidas en Europa, y el Registro de la Unión, que recogerá las solicitudes y registros de las nuevas IG. También ha creado una División de Indicaciones Geográficas encargada de dirigir el procedimiento y acompañar a los productores. La EUIPO complementa este trabajo con cursos certificados, seminarios web y materiales formativos para facilitar la transición al nuevo sistema.

Cómo funciona el registro

El procedimiento será ágil y centralizado. Los productores podrán presentar sus solicitudes ante la autoridad competente de su Estado miembro o directamente ante la EUIPO:

– Registro estándar: aplicable a la mayoría de los Estados miembros. Las autoridades realizan una primera evaluación y, si la solicitud supera esta fase, la trasladan a la EUIPO.

– Registro directo: obligatorio para productores de siete Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suecia), que deberán presentar sus solicitudes directamente en la EUIPO.

– Solicitantes de países no pertenecientes a la UE: presentarán sus solicitudes directamente a la EUIPO o a través de sus autoridades nacionales.

Una vez inscrita, la protección es temporalmente ilimitada y válida en todos los Estados miembros. Toda la información y los procedimientos estarán disponibles en GIportal, la plataforma electrónica que centraliza el proceso.

