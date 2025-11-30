Se estima que en España existen más de 3,4 millones de empresas activas, pero solo una parte mínima consigue crecer de forma estable. La mayoría se estanca o pierde rentabilidad antes de alcanzar su máximo potencial.

El reto es claro: no basta con vender más, sino con construir un negocio sostenible y escalable. Y ahí es donde entra en juego el trabajo de expertos como Luis Villanueva, uno de los mayores referentes del marketing digital en España.

Luis Villanueva, alicantino y CEO de Grupo Webpositer, lidera la que fue reconocida como mejor agencia SEO de España en 2025. Con un equipo de más de 40 profesionales y clientes como Druni, Be Levels o el campeón mundial Ilia Topuria, su impacto ha sido decisivo para cientos de proyectos que buscaban crecer en Internet.

Crecimiento exponencial con Webpositer

Uno de los casos más llamativos es Be Levels, una marca del sector salud y bienestar que, antes de trabajar con Webpositer, dependía casi por completo de influencers y campañas de pago para vender.

Cuando Luis y su equipo comenzaron a trabajar con la compañía, no tardaron en detectar qué palancas podían generar un cambio radical.

“Cuando entraron ellos querían hacer muchas cosas, pero lo primero que hicimos fue identificar dónde teníamos la oportunidad de generar el mayor impacto con el menor esfuerzo”, explica Villanueva.

La respuesta fue clara: el email marketing.

Be Levels no tenía una estrategia sólida y sus bases de datos no estaban optimizadas.

Luis Villanueva trabaja con clientes como Druni, Be Levels o el campeón mundial Ilia Topuria / .

Tras desarrollar una Estrategia Digital de Marca integral (SEO, email marketing, publicidad digital, UX, CRO y automatizaciones), los resultados fueron extraordinarios:

+461% de incremento en ingresos digitales.

+625% de crecimiento en ventas generadas por email marketing.

El email pasó a representar casi el 30% de la facturación total.

Los pedidos online aumentaron más de un 286%.

Para Villanueva, la clave fue entender el verdadero punto de partida: “Detectamos que la mayor palanca estaba en los clientes que ya habían comprado. Si captas a un usuario con un CAC alto, lo importante es hacer que ese CAC tienda a cero. ¿Cómo? Generando más ventas con ese mismo cliente y alargando su ciclo de vida”.

La táctica que cambió el juego

A diferencia del marketing tradicional, centrado en captar leads y cerrar ventas rápidas, Luis lo explica de forma muy contundente:

“El trabajo de la mayoría del marketing digital acaba cuando se hace una venta. En realidad, la venta es el inicio de tu estrategia digital de marca”.

Para Be Levels, esto implicó transformar todo el ecosistema digital de la empresa: desde el email y la automatización hasta la experiencia en la entrega del producto.

Webpositer cuenta con más de 40 trabajadores y colabora con cientos de empresas / .

“Tu marketing empieza cuando el cliente recibe el producto en sus manos. Ahí decides si va a ser recurrente y si te va a recomendar gratis. Ese es el verdadero crecimiento”.

El enfoque de Villanueva es holístico: “Captamos la atención del usuario, lo llevamos a nuestros dominios, le aportamos valor y convertimos esa relación en ventas recurrentes. Ese es el proceso que permite escalar de verdad”.

Luis Villanueva, referente del marketing digital

Más allá del caso Be Levels, Luis Villanueva ha construido una trayectoria que empezó con un joven autodidacta creando páginas web desde casa y que hoy dirige un grupo líder en marketing digital en España.

Bajo su liderazgo, Webpositer cuenta con más de 40 trabajadores, colabora con cientos de empresas y gestiona su propia escuela formativa: Webpositer Academy, un centro donde imparten másters, cursos avanzados y formaciones especializadas en IA, SEO y marketing digital.

Para Villanueva, el éxito siempre responde a una fórmula personal: “La clave es valentía e intuición. Ser valiente cuando toca exponerse y seguir la intuición cuando sabes que es buena. Y, sobre todo, rodearte de gente talentosa y estar aprendiendo siempre”.