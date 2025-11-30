La tecnología más disruptiva del calzado acampa en Alicante

Con las agendas repletas de propuestas, hacerse un hueco en el calendario internacional es una cuestión que se marca a golpe de trabajo, buen cartel y resultados. Footwearise es un encuentro que se celebrará desde el 1 hasta el 12 de diciembre en Alicante por primera vez tras el aterrizaje de la directora de Footwearology, Nicole van Enter en la ciudad, donde ha establecido su laboratorio especializado en impresión 3D.

Su carácter visionario es algo así como el de Anne Wintour -la icónica editora de Vogue que se hizo popular con la película «El diablo viste de Prada»- salvado las enormes distancias del personaje. Todo el mundo le escucha, porque ha sabido captar como nadie esa mezcla con la que convive una industria como la del calzado, repleta de innovación y fijada a la artesanía.

Tras meses de trabajo, la consultora y formadora holandesa ha contado con apoyos como el del empresario eldense Vicente Pastor, ahora también presidente de la patronal del sector (Fice) y colaboraciones de marcas como Pikolinos, el centro tecnológico Inescop y la propia patronal, así como de la Generalitat Valenciana.

El tema es de este año es «Fusionando, Sensación y Fabricación». Nicole van Enter subraya que una de las diferencias de este encuentro que llega a su cuarta edición, tras celebrarse en Portland y Barcelona, es que «todo lo que se trae aquí es real, ya existe» en referencia a casos como Polly Polimer, la fábrica china completamente automatizada, sin trabajadores. El objetivo es exponer elementos disruptores que pueden encajar en empresas que quieran avanzar.

Van Enter considera que la tecnología digital permite personalizar completamente el calzado y, en su opinión, una clara tendencia de futuro será encajar la industria ortopédica, la deportiva y la de la moda. Su propuesta no es arbitraria sino que obedece a una necesidad que proviene del mayor envejecimiento de la población que va a precisar calzado más adaptado.

Las dos caras locales

Esta idea es perfectamente compatible con el carácter artesanal de una parte del calzado. En este sentido, pone como ejemplos las dos ponentes que habrá locales. Se trata de Adrián Hernández, CEO de Simplicity Works y de Fidel García, CEO de Studio Ilana Así, mientras que Adrián tiene una de las fábricas automatizadas más avanzadas del planeta, Fidel dirige una de las fábricas más reconocidas de la industria del lujo, centrada en la tradición y la artesanía al más alto nivel. «Es la manera de enfocar los procesos. Acelerar la innovación para conectar a la gente», añade.

Interior de los laboratorios de la norteamericana Oxman. / Cedida por Footwearlogy

Una visión que comparte Vicente Pastor, quien considera que uno de sus objetivos profesionales es que estas jornadas se celebren aquí.

De entrada, del 1 al 3 se realizarán visitas a fábricas en grupos reducidos. Posteriormente, el 4 y 5 de diciembre, se celebrarán las ponencias con nombres como David Franck, ingeniero fundador de Oxman, o En Jun Lin, director general de Ventas de Polly Polimer. Así hasta un total de 30. En esos días, uno de los edificios de la Ciudad de la Luz se convertirá también en escaparate para 20 expositores que presentaran sus propuestas a los más de 200 inscritos procedentes de más de 25 países.

El programa se cierra con diferentes clases magistrales y talleres que se impartirán del 8 al 12 de diciembre.

Papel de la IA

Con la vista puesta en el encuentro, Nicole van Enter comenta otros dos puntos. El primero es en referencia al papel de la inteligencia artificial, la cual «está permitiendo acelerar los procesos», según subraya Vicente Pastor. Fiel a su idea de visibilizar cada aspecto, la directora del evento menciona la presencia de James Carnes, director de Estrategia en Hilos, donde ayuda a rediseñar la creación de calzado basado en IA y la fabricación aditiva localizada. Su nombre es que hay detrás de gran parte de la innovación de Adidas y el primer calzado impreso en 3D de la marca.

El segundo es el fracaso de los materiales alternativos hecho que demuestra que son los biopolímeros los que están ganando campo dentro de parámetros de competitividad. Al final, ambos subrayan una cuestión vital o, quizás más bien un propósito, y es que «toda la vida se ha hecho así, no nos lleva a ningún lado», resume Pastor, quien no puede ocultar mostrarse ilusionado por convertir la provincia en epicentro innovador del calzado.