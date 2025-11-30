Activos
Las dos tendencias innovadoras en el calzado: de la impresión 3D a la pisada natural
Avecal presenta una guía avanzada para la aplicación de esta técnología en el sector e Inescop sienta las bases para la certificación "barefoot"
La trasversalidad de la innovación abre un abanico de posibilidades a las empresas del calzado y esta misma semana el Centro de Innovación y Tecnología del sector, Inescop, ha presentado dos interesantes guías. La primera, junto a la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal), sobre impresión en 3D y la segunda, sobre el diseño, fabricación y validación del calzado "barefoot", basado en la pisada natural.
El documento sobre esta técnica pretende ser una herramienta estratégica para acelerar la transformación digital del sector y facilitar la adopción industrial de la fabricación aditiva. La presentación se dirigió a profesionales y empresas del ecosistema y, en ella, se expusieron las oportunidades de la impresión 3D para mejorar la competitividad lo que permitiría una progresiva reducción de tiempos de desarrollo, personalización accesible, validación técnica más rápida, optimización de inventarios y nuevos modelos productivos más sostenibles.
Estructurada en 10 capítulos especializados, la guía ofrece un análisis exhaustivo de los distintos sistemas de fabricación aditiva, criterios técnicos de diseño de calzado, selección de materiales, metodologías de trabajo, limitaciones actuales y una visión completa de las tendencias que marcarán el futuro del sector, desde la fabricación bajo demanda hasta la integración de procesos digitales avanzados.
Durante el acto, Vicente Pastor, presidente de Avecal, subrayó que "si queremos competir, debemos mirar hacia delante y dominar herramientas como la impresión 3D. Esta guía nace para llegar a todas partes y servir como punto de partida, formación e inspiración para nuestras empresas». Pastor remarcó además el enfoque práctico del documento, basado en revisión científica, análisis comparativo de tecnologías, desarrollo de prototipos y validación con empresas reales, destacando que “la fabricación aditiva no sustituye al saber hacer tradicional: lo potencia y lo amplifica”.
Pisada natural
Por otra parte, Inescop es la autorade una segunda publicación en los que aborda qué es y cómo aplicar el denominado sello de certificación "barefoot" con el cual se garantiza al consumidor que el calzado cumple con las características específicas. El término procede de un movimiento que defiende una forma de caminar más natural y próxima a ir descalzo. Según apuntan desde Inescop, está en pleno auge a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3 %. Sin embargo, pese al interés creciente de usuarios y marcas, la industria del calzado carece todavía de criterios técnicos claros y consensuados que permitan saber qué modelos son realmente barefoot y cuáles solo lo parecen.
Para dar respuesta a este reto, el centro tecnológico de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el proyecto BareLast con el que ha evaluado científicamente 23 modelos de calzado barefoot, ha contrastado su comportamiento con usuarios reales y ha definido los requisitos técnicos mínimos que debe cumplir un zapato para considerarse con esta cualificación. “El auge del 'barefoot' es una buena noticia, pero también exige rigor”, señala Saray Ricote, investigadora principal de la iniciativa. “No basta con que un zapato sea muy flexible o lleve la etiqueta ‘minimalista’: debe cumplir criterios objetivos que protejan al usuario y ayuden a la industria a hacer las cosas bien”.
El proyecto, financiado por Ivace+i y fondos Feder, se centra en la optimización de hormas y diseño de calzado barefoot a partir de evidencia científica. Su objetivo es doble. Por un lado, ofrecer a las empresas una guía técnica clara para diseñar, fabricar y validarlo y, por otro, facilitar a los usuarios una referencia independiente que distinga los productos que cumplen realmente con estos principios.
Uno de los aspectos más críticos es el ajuste. Para considerarse como tal, la horma debe permitir que los dedos tengan espacio suficiente y puedan moverse con libertad, especialmente en el antepié. Sin embargo, para una misma talla, la forma y el ancho del pie pueden variar mucho. Para abordar esta variabilidad, Inescop está realizando un análisis de ajuste basado en la digitalización 3D de pies y su comparación con diferentes modelos barefoot. Este trabajo permite identificar qué tipos de pies se ajustan mejor a cada modelo, desarrollar una metodología que ayude a las marcas a diseñar hormas barefoot adaptadas a su público objetivo y, sobre todo, guiar en la transformación de hormas convencionales en hormas barefoot, manteniendo un equilibrio entre libertad de movimiento y estabilidad.
El proyecto también ha detectado puntos de mejora en el mercado actual, especialmente en algunos modelos infantiles, donde la falta de elementos estructurales puede provocar deformaciones y pérdida de confort con el uso. Aquí entra en juego la experiencia histórica de Inescop en durabilidad, estructura de calzado y control de calidad.
