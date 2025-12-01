AEFA cierra su 30 aniversario con la incorporación de 16 nuevas empresas

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado su tradicional encuentro de Navidad, una cita que ha servido para clausurar el ejercicio de su 30 aniversario, efeméride que se ha consumado con la incorporación a la entidad de 16 nuevas empresas. El acto, que ha tenido lugar en Bodegas Casa Sicilia, ha reunido a sus asociados y colaboradores y ha contado con la presencia del diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor.

Uno de los momentos más destacados del encuentro ha sido la bienvenida a las 16 nuevas empresas familiares que se han incorporado este año a la asociación, una cifra que refuerza el crecimiento sostenido de AEFA y su capacidad de representar al tejido empresarial de la provincia. En total, la asociación suma 196 empresas miembros.

Los asistentes al encuentro de Navidad organizado por AEFA. / INFORMACION

Las compañías, que recibieron una placa conmemorativa son Agroserc, Bernal Alimentación, Coloma García, Davofrio Dosados, Endal, Grupo María José San Román, Grupo Tindale, Hijos de Manuel Crespo, José Borrell, Lavandería Charo Martin, Raúl Asencio Pastelerías, Restaurante Alfonso Mira, Studio Hc, Vcb Alarm y Vegametal Cubiertas.

Durante su intervención, la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha agradecido a los presentes su compromiso con la asociación y ha destacado lo especial que ha sido 2025 para la entidad, “un año de continuar el legado de hace 30 años, de celebrar este aniversario y de seguir creciendo gracias a vuestra confianza”.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, durante su intervención en el acto. / INFORMACION

Antón también ha repasado algunos de los hitos de 2025, como la XXX edición de los Premios AEFA, la consolidación del Fórum AEFA y AEFA Senior, las cátedras de la UMH y la UA; el proyecto de la Empresa Familiar en las Aulas o la Gala de Empresas Centenarias. Además del desarrollo de una intensa agenda de jornadas, encuentros y acciones de representación institucional “que no serían posibles sin el apoyo constante de nuestros colaboradores” ha comentado la presidenta de AEFA, quien ha nombrado a cada uno de ellos, como son Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Cajamar, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Diputación de Alicante, Eurocaja Rural, Familia Peláez, Fundación Juan Perán Pikolinos, Garrigues, Ibercaja, Ifedes, Improven, Kpmg y Pwc.

Reivindicaciones

La presidenta ha aprovechado también para recordar la importancia de AEFA como portavoz de las empresas familiares frente a las administraciones y ha recordado las principales reivindicaciones y retos que afrontan para el siguiente año como es la necesidad de una ley autonómica de empresa familiar.

El acto ha finalizado con un almuerzo en un ambiente distendido y familiar, donde los asociados y sus familias han compartido experiencias y brindado por un nuevo año lleno de nuevos retos.