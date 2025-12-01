Alicante y Elche se alían con la CEV para exigir la conexión ferroviaria con el aeropuerto

Alicante y Elche se han aliado con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) para reivindicar infraestructuras esenciales para la provincia. Ha sido en una reunión que el primer edil alicantino, Luis Barcala, y el ilicitano, Pablo Ruz, han mantenido con el presidente de la patronal en Alicante, César Quintanilla, encuentro en el que se ha subrayado la necesidad de conectar el aeropuerto por vía ferroviaria. También se ha enfatizado la importancia de contar con los suficientes recursos hídricos de cara a garantizar el desarrollo integral de la provincia, tanto a nivel económico como social.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, han mantenido este lunes una reunión de trabajo con la nueva junta directiva de la CEV en Alicante, presidida por César Quintanilla. El encuentro, celebrado en la sede de la organización en Alicante, ha servido para poner sobre la mesa las principales necesidades de ambas ciudades, que conforman una de las áreas funcionales más relevantes de la Comunidad Valenciana.

La reunión entre los alcaldes y la junta directiva de la CEV. / INFORMACION

Entre los asuntos abordados, se ha destacado la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias de ambas ciudades con el aeropuerto internacional Alicante-Elche, así como la conexión directa de Elche con la estación de Alta Velocidad, una infraestructura clave para la movilidad, la competitividad económica y la atracción de inversiones en el territorio.

Pasajeros

La conexión ferroviaria con el aeropuerto es una de las principales reivindicaciones de la provincia en materia de infraestructuras que se viene manteniendo desde hace años. Sobre todo teniendo en cuenta el imparable incremento de pasajeros que viene registrando el aeródromo en los últimos tiempos, batiendo récords mes tras mes.

Además, durante la reunión se ha tratado la importancia de garantizar el agua como recurso estratégico, esencial para el desarrollo económico, social y agrícola de toda la provincia. Todo en un momento en que el futuro del trasvase Tajo-Segura se encuentra en una situación crítica, a raíz de los recortes que pretende implantar el Gobierno en su propósito de aumentar los caudales ecológicos.